Kripto parada sıcak ve soğuk cüzdan nedir? - Son Dakika
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Kripto parada sıcak ve soğuk cüzdan nedir?

05.06.2022 22:38
Kripto parada sıcak ve soğuk cüzdan nedir?

Kripto paraları elektronik ortamlarda saklamak mümkün. Peki soğuk ve sıcak olarak adlandırılan bu kripto para cüzdanlar arasındaki fark nedir?

Kripto paralar gün geçtikçe yaygınlaşırken daha fazla insan da kripto para sahibi oluyor. Peki kripto paralarımızı nerede saklamalıyız? Kripto paraları saklamak için çeşitli seçenekler mevcut. Paralarınızı elektronik cüzdanlarda saklamak da bu yollardan bir tanesi. Peki soğuk ve sıcak olarak adlandırılan bu cüzdanlar arasındaki fark nedir?

Kripto paraları nerede saklamalıyız?

Kripto para cüzdanı, kripto para birimlerini saklamak için kullanılan bir uygulama veya cihazdır. Geleneksel bir cüzdanın aksine, bir kripto cüzdanı madeni paralar yerine kripto paraları içerir. Buraya konulan kripto paralar bir blok zincirinde kalır ve ancak özel bir şifre ile erişim mümkün olur.

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Sıcak cüzdan nedir?

"Sıcak cüzdan" terimi, internete bağlı olan cüzdanlar için kullanılır. Bu cüzdanlar bir tarayıcı uzantısı, mobil uygulama veya masaüstü uygulaması olabilir. Sıcak cüzdanlar hızlı işlemler için oldukça uygundur. Ancak, internete bağlı oldukları için bu cihaz ve uygulamalar her zaman bir güvenlik riski oluşturur. Bilgisayar korsanlarının da birinci hedefi genellikle sıcak cüzdanlardır.

Kripto parada sıcak ve soğuk cüzdan nedir?

Diğer yandan ise çevrim içi yapıları sayesinde sıcak cüzdanlar kullanıcısına birçok kolaylık sağlar. İnternet erişimi olan her yerde bu cüzdanlara erişmek ve işlem yapmak mümkün oluyor. Bu yüzden sıcak cüzdanlar üzerinden işlemler çok daha pratik şekilde halledilebilir.

Soğuk cüzdan nedir?

Sıcak cüzdanların tersine soğuk cüzdanlar ise internet bağlantısına sahip değildir. Çevrim dışı bu cüzdanlar özellikle güvenlik konusunda öne çıkıyor. Soğuk cüzdanlar kripto paraları siber saldırılara karşı korumanın en iyi yoludur.

Kripto parada sıcak ve soğuk cüzdan nedir?

USB bellek benzeri fiziksel cihazlar olan soğuk cüzdanlar, özellikle büyük yatırımcılar tarafından çokça kullanılır hale gelmiş durumda. Ancak, sürekli internete bağlı olmadıkları için kullanımlarının sıcak cüzdanlara karşı daha az pratik olduğunu da söyleyebiliriz.

Peki siz kripto para için hangi cüzdanı tercih edersiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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