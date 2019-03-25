Kripto Paralar Geleceği Nasıl Şekillendiriyor?
1 saat önce
Gazeteci Ebru Baki, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Ebru Baki, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kripto paraların geleceği hakkında konuşan Baki, "Türkiye'de insanların kripto paraları, bitcoini fark etmesi ayı piyasasından uyanıştan boğa piyasasına geçişte başladı. Çok hızlı yükselişler yaşandı ve bu da farkındalık yarattı. Bu sayede insanlar blockchain teknolojisini tanımaya, anlamaya ve hatta güvenerek yatırım yapmaya başladı" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33
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