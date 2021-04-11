Kripto Paralar Haciz veya Bloke Edilebilir Mi?

Dr. Gürcan Avcı kripto paraların haciz ve bloke edilebilirliği hakkında bilgi verdi. İcra İflas Kanunu'nun genel hükmüne göre, her türlü nakde dönüştürülebilen paranın taşınır taşınmaz fark etmeksizin haciz edilebilir olduğunu dolayısıyla kripto paraların da nakde dönüştürülebildiği için haciz edilebilir olduğunu söyledi.

Kişinin kripto parasının borsada olması durumunda borçlusun kripto para borsasına başvurabileceğini belirtti. Borsada borçlunun parası varsa icra müdürlüğüne bu kripto parayı vermekte zorunlu olduğunu ifade etti. Avcı, kripto parayı kripto para olarak transfer edilemeyeceğine, nakde dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İkinci bir alternatif olarak, kripto paraları kişi kendisi saklayabileceğini bu gibi durumlarda teknik olarak hacizin çok zor olacağını belirtti. Türkiye'de faaliyet gösteren borsalar açısından borsalardaki kripto paraların rahatlıkla hacize konu olabileceğini ve hukukunun bununla aynı eksende gittiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.