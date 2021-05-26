Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Vatan:

Aslında dünyanın en güzel parası bana göre yeterki guvenilir olsun baticak kalkicak laflara gelmeyin hiç bişey olmaz birileri kazanacak birileri kaybetcek insanlar 3 veya 5 lira fazla para kazanmak için yıllarca kandırılan loto sayıl loto on numara iddaa gibi şeylere bı sürü para verdi yazık hiç bir getirisi yok ama bu kripto paralar da uzun vadeli hiç bir zaman paran gitmez anlatabildim umarım bir senedir loto kimseye kuruş vermiyor