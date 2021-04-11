Kripto Paralar Hukukun Neresinde Tanımlanıyor?

Dr. Gürcan Avcı, kripto paraların hukuktaki tanımıyla ilgili bilgi verdi. Kripto paraların hukuki tanımıyla ilgili bir sorunla karşılaşıldığında, öncelikle kripto paraların nasıl tanımlandığının ön plana çıktığını belirtti. Eğer kripto paraya bir tanım bulunmazsa, hukuk düzeyinde ona ne uygulanacağına da cevap verilemeyeceğini vurguladı.

Dünya genelinde teknolojilerin hukuk düzeyindeki düzenlemelerden daha hızlı ilerlediğini, hukukun teknolojiye yetişemediğini belirtti. Kripto paralar gibi daha nitelikli olan teknolojik gelişmeler karşısında ise hukukun daha geri planda kaldığını söyledi. Çeşitli ülkelerde kripto paraya verilen bazı tanımları söyleyen Avcı; Türkiye'de ise henüz bununla ilgili bir tanım olmadığını ifade etti.

Kripto paranın; paranın ödeme aracı olması, değer ölçüsü aracı olması ve yatırım ve tasarruf aracı olması gibi temel özelliklerine sahip olduğunu; bu sebeple paraya çok yakın olması ve devletin kararı ile bir yasal tanımlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Menkul kıymetler üzerinde de kripto paraya dair bir tartışmanın dünyada olduğunu belirten Avcı, belirli durumlar karşısında kripto paranın bir menkul kıymet olarak sayılabileceğini ekledi. Kripto paralarının ne olduğunu konusundaki tartışmaların devletin son sözüne bağlı olacağını vurgulayan Avcı, vergi alma konusunda hangi tanım doğru olursa hukuk üzerinde de o tanımdan yola çıkılabileceğini belirtti.