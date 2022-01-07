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Kripto paralar için yeni yıl öngörüleri: Dogecoin, HUH Token ve EverGrow Coin - Son Dakika

Kripto paralar için yeni yıl öngörüleri: Dogecoin, HUH Token ve EverGrow Coin

07.01.2022 16:18
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Kripto paralar için yeni yıl öngörüleri: Dogecoin, HUH Token ve EverGrow Coin

Çoğu kişi hayatlarının bir döneminde kripto para birimleri Dogecoin ve Bitcoin'i duymuştur. Bitcoin'in bir parodisi olan Dogecoin, 2013 yılında Bitcoin'in devamı olarak kuruldu. Birkaç yıl sonra, Dogecoin kendisini çok başarılı bir kripto para birimi olarak kabul ettirdi. Binlerce meme ve yardımcı kripto para birimi ortaya çıktı ve Aralık 2021 itibariyle dolaşımda yaklaşık 10.000 kripto para birimi yer alıyor.

Kripto para birimleri, özellikle son birkaç yılda son derece hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Piyasaya yeni dahil olan HUH Token ve EverGrow Coin, "sadece bir kripto para biriminden" daha fazlası haline gelerek doymuş bir endüstride kendilerini farklılaştırmaya çalışıyorlar.

Trendler kripto para birimi ile her zaman gelir ve gider. Dogecoin gibi kriptoların yok olacağını tahmin etmesek de, tahttan indirilme riski her zaman vardır. Bunun nedeni, gelişen tüm kripto para birimlerinin bir sonraki Dogecoin olmak için rekabet etmesi ve rekabetin yoğunlaşmasıdır.

EverGrow Coin Ağustos 2021'de, HUH Token ise 6 Aralık'ta piyasaya girerek hızlı bri ivem kazandı. Bu kripto para birimlerinin her ikisi de, kripto piyasasına başarılı girişleri olduğundan ve eşit derecede farklı yol haritalarına sahip olduklarından, piyasaya giren 'yeni' kriptoların mükemmel örnekleridir.

Kripto paralar için yeni yıl öngörüleri: Dogecoin, HUH Token ve EverGrow Coin

HUH Token

HUH Token ($HUH), değeri ilk beş günde yüzde 6000 artan değeriyle muhteşem bir çıkış yaptı. Kuruluşundan sadece 10 gün sonra 12.000'den fazla cüzdan sahibine ulaştı ve bu rakam hızla artıyor. HUH Nation ise desteğe hazır olan HUH Token destekçilerinden oluşur.

HUH Token, EverGrow gibi ilgi çekici bir yol haritasına sahiptir. Binlerce influencer tarafından yönetilen devasa bir sosyal medya pazarlama kampanyası ile adından söz ettiriyor. Ek olarak, HUH Token, HUH Cüzdanını, HUH Sosyal CRM Sistemini, NFT MarketPlace'i, HUH Uygulama Lansmanını ve GIG oluşturacak bir pazaryerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öte yandan, bu işler için belirli bir tarih yok, bu yüzden gözünüzü dört açıp araştırma yapmanız gerekebilir.

HUH Token'ı rakiplerinden ayıran bir diğer özellik ise hayırsever doğasıdır. 1 milyon ağaç dikmek için "Eden Ağaçlandırma Projeleri" ile şimdiden işbirliği yaptılar. Daha fazla insanın iklim değişikliği sorununa dikkat etmesiyle, etik kripto para birimleri önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde daha önemli hale gelmesi bekleniyor.

EverGrow Coin

EverGrow Coin ($EGC) deflasyonist bir kripto paradır. $EGC sahipleri, herhangi bir satın alma, transfer veya satma işleminde, Binance sabitlenmiş USD ($BUSD) olarak hemen cüzdanınıza gönderilecek olan %8'lik bir teşvik alır. EverGrow'un web sitesini ziyaret ederseniz, geliştiriciler CRATOR, Staking Pools, NFT Borç Verme ve MarketPlace gibi ilgi çekici bir bilgi selinde kaybolacaksınız.

Kripto para dünyasında bu kilometre taşlarına ulaşmak oldukça önemlidir. EverGrow termin sürelerinde vaatlerini yerine getiremezse, EverGrow topluluğu güvensiz hale gelebilir veya geliştiricilere olan inancını kaybedebilir.

Ancak 2022 onlar için önemli bir yıl olacak ve iddialı yol haritalarına bağlı kalırlarsa EverGrow, Shiba Inu, Floki Inu ve Dogecoin gibi büyük köpeklerle rekabet edebilecek.

EverGrow ve HUH Token, uzun bir yolculuk için kararlı gözüken iki yeni kripto para birimi olarak gözüküyor. İddialı ve türünün tek örneği yol haritaları, geleneksel kriptolar için önemli riskler sunuyor çünkü istenen dönüm noktalarına ulaşırlarsa, tüm kripto oyununu bozma yeteneğine sahip olabilirler.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap: https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

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Dogecoin, Kripto, token, Coin, Son Dakika

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