Kripto Paralar ile İlgili Tehditler Neler?
16 dakika önce
Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Kripto para yatırımı hakkında nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında konuşan Çelik, şunları söyledi: "Kullanıcılar günümüzde kripto paraları yatırım amaçlı kullanıyorlar. Yalnız bunun için arka plandaki projenin sağlamlığına, ekibin gücüne, finans tarafına dikkat ederek temkinli adım atılmalı."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32
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