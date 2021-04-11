Kripto Paralar Miras Bırakılabilir Mi?

Dr. Gürcan Avcı, kripto paralar miras bırakılır mı sorusunu yanıtladı. Başkasına aktarabilen her şey "tereke" denen mirasın varlığına konu olduğunu, devletin tereke kavramının içerisinde bir sınırlama getirmediği için herhangi bir varlığın olabileceğini, dolayısıyla teknik olarak terekenin içerisine kripto paranın da girebileceğini söyledi.

Terekenin içerisine girilen kripto parayı konu edilebilmesi için öncelikle o kripto paranın saklandığı cüzdanın şifresinin bilinmesi gerektiği aktardı. Private Key denen bu şifreler, kişi vefat ettikten sonra bilinmiyorsa paranın tamamen yok olabileceğini, bilindiği taktirde kripto paranın terekeye konu olabileceğini ve mirasa konulabileceğini ekledi. Bir diğer alternatif durum vaka(case) olduğunu söyleyen Avcı, vefat eden kişinin kripto paraların borsalara emanet edildiği durumlarda, kişi bu parayı resmi prosedürlere göre terekeye aktarma yapılabileceğini söyledi. Miras devrinde %5'lik bir vergi söz konusu olduğunu ve bu vergi ödendiği taktirde mirasın rahatlıkla terekeye konu olacağını ve devredilebileceğini sözlerine ekledi.