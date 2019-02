Kripto Paralar Yeniden Canlanıyor: Bitcoin, Yüzde 10 Artışla 3.700 Doların Üzerine Çıktı

Bitcoin fiyatında bugün gözlemlenen yükseliş, birçok piyasa analistinin de kripto para tahminlerini güncellemesine sebep oldu. Fiyatta yaşanan değişime temkinli yaklaşan analistler ise bu durumun uzun vadede kalıcı olmayacağını söylüyor.Bitcoin fiyatında bugün görülen yükseliş miktarı, şu an %8,63 olarak göze çarpıyor. Hafta başında 3.400 dolar seviyesini gören kripto para birimi, büyük bir sıçrayış yaparak 3.700 doları aştı. Kripto para satıcısı Galaxy, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Bitcoin'in satış fiyatının 4.000 dolar seviyesini de aşacağını söyledi. Galaxy'nin Bitcoin hakkında kullandığı ifadeler şöyle:"Bitcoin, şu anda bu ay yaşanan düşüşten kurtuluyor. 3.600 dolarlık bir kırılma bekliyoruz. Eğer beklediğimiz gibiyse, 4.000 dolar ve daha yüksek seviyelere geri döneceğiz."Analistlere göre şu an Bitcoin'in yükselişini durduracak bir neden bulunmuyor. Bu da 4.000 doların üzerindeki tahminlere olan güveni arttırıyor. Bir diğer kripto para satıcısı DonAlt ise takipçilerine temkinli olmaları gerektiğini söyledi. 4.000 dolar seviyesinin gerçekçi bir tahmin olduğunu açıklayan DonAlt, yine de sakin olmanın yararlı olacağını belirtti.Think Markets UK'in baş piyasa analisti Naeem Aslam'a göre ise Bitcoin, geniş ticaret ağını yakaladığı için 4.200 dolardan daha yüksek bir fiyat, şu an için imkansız. Aslam, tahminlerini paylaşırken şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz birkaç hafta içince Bitcoin fiyatında çok önemli bir değişiklik gözlemlemedim. 17 Aralık 'ta 3.183 dolar ile en düşük seviyeyi gören kripto para, 24 Aralıkta'da 4.234 ile en yüksek fiyatı gördü. Bu aralığın dışına çıkmadığımız sürece yeni bir durum söz konusu değil."Görüldüğü gibi yatırımcılar da Bitcoin'in fiyat tahminleri konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri yükselişin sürekli olarak devam edeceğini ve yatırım yapılması gerektiği fikrini savunurken, kimileri de bu dalgalanmaların anlamlı düzeyde olmadığını ve yükselişin kısıtlı olacağını savunuyor. Kimin haklı olduğunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.