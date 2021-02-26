Kripto paralara temkinli yaklaşmak şart - Son Dakika

Kripto paralara temkinli yaklaşmak şart

26.02.2021 10:25
Kripto paralara temkinli yaklaşmak şart, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, yaşadığı dalgalanmalarla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ve küresel ölçekte işlem hacmi 1 trilyon doları, ülkemizde ise yılbaşından bu yana 1 milyar doları aşmış durumda olan kripto paralarla ilgili yatırımcıları uyardı.

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, yaşadığı dalgalanmalarla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ve küresel ölçekte işlem hacmi 1 trilyon doları, ülkemizde ise yılbaşından bu yana 1 milyar doları aşmış durumda olan kripto paralarla ilgili yatırımcıları uyardı.

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ve ilk kez 2009 yılında BITCOIN ile başlayan, şifrelenmiş ve dijital sanal para birimleri kripto paralar, artık yatırım enstrümanları arasında yerini almış görünüyor. Bugün, kripto paralarda küresel ölçekte işlem hacmi 1 trilyon doları, ülkemizde ise yılbaşından bu yana 1 milyar doları aşmış durumda. Ancak, çeşitli spekülasyonlara açık olan dijital para fiyatlarında günlük olarak bile sert dalgalanmalar yaşanıyor. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, bu dalgalanmaların devam edebileceğini belirterek, yatırımcıların dijital paralarla yaptıkları işlemlerde çok temkinli davranmaları gerektiğini vurguladı. Kahraman, "Spekülatif yatırım aracı da diyebiliriz, zira geçen haftalarda Elon Musk'ın söylemiyle sert fiyat dalgalanmalarını hepimiz gözlemledik. Yüksek getiri iştahına kapılmamak ve yüksek riski göz ardı etmemek şart. Bu süreçte farklı yatırımlarını nakde çevirerek kripto paralara yatıran, ancak kayıpla kapatan çokça yatırımcı mevcut. Tam da bu noktada kripto paralara temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Nihayetinde ancak ve ancak riske edilebilecek tasarrufların, bu spekülatif piyasaya yatırımı tercih edilmeli" dedi.

Tercihimiz altın, döviz ve vadeli mevduat

Türkiye'deki yatırımcıların tercihlerini değerlendiren ve finansal okur yazarlığın önemine dikkat çeken Dr. Serpil Kahraman, "Küresel ekonomilerde ekonomi ve ekonomi dışı faktörlerin özellikle de Covid-19'un etkisiyle yatırım araçlarının getirilerinin beklentilerin altına inmesiyle birlikte yatırımcılar, özellikle kripto paralara yönelmiş durumda. Zira Merkez Bankası verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı dolardaki değer kaybına paralel olarak şubat ayının ilk haftasında 232 milyar 925 milyon TL'ye gerilerken, TL mevduatı ise 868 milyar 675 milyon TL'ye yükseldi. Keza ons altının 1800 doların altına inmesiyle altın tutma eğilimi de azaldı. Bilindiği üzere, ülkemizde hane halkı ve özellikle küçük yatırımcıların ağırlıklı tercihi ki klasik yatırım araçlarımız da diyebiliriz, altın, döviz ve vadeli mevduat. Yatırım fonları, hazine bonosu ve hisse senetleri ise görece az tercih edilen enstrümanlar. Yatırım tercihi ve yatırım sepetinin oluşmasında, ekonomi okur yazarlığı esasen önemli bir etken. Bizler maalesef, yatırım enstrümanlarını iyi tanımıyoruz. Oysa sistemde küçük birikimlerimizi değerlendirebileceğimiz farklı risk ve vade opsiyonları sunan yatırım araçları mevcut. Aslında fazla bilinmeyen ama tıpkı altın ve dövizde olduğu gibi birikimlere farklı tutarlarda eklemeler veya kısmi satış imkanı sağlayan yatırım fonları da bir diğer tercih olabilir. Her bir yatırım fonunu içeriğinde farklı oranlarda hisse senedi, kıymetli evrak vb. içeren bir sepet gibi düşünebiliriz. Bir başka mevduat türü olan kırık vadeli mevduat ile 7 gün ile 1 yıl arasında yatırımımızı vadelendirebiliriz. Aynı şekilde yine kısa vadeli mevduatlarımız için gecelik faizlenen repo da bir seçim olabilir" diye konuştu.

"Temkinli yaklaşmak şart"

Kripto paraların ise klasik yatırım araçlarında beklenen getirinin düşük seyri ve artık işlem kolaylığının da etkisiyle tercihi artan bir araç haline geldiğini belirten Serpil Kahraman, "Kripto para yatırımı, mobil telefonunuza uyumlu bir uygulama aracılığıyla, banka hesaplarınızdan EFT/havale yoluyla para aktararak yapılabilmekte. Akabinde tıpkı diğer para birimlerinde olduğu gibi herhangi bir kripto para alım-satım işlemi gerçekleşmekte. Haliyle kripto para yatırımının gittikçe artan bir seyir izlediğini görüyoruz. Öte yandan, olası yüksek getiri oranlarının cazibesi, sert fiyat düşüşlerini ve kayıpları gölgeleyebiliyor. Çoğunlukla psikolojik faktörlerin de etkisiyle yüksek getiri iştahıyla hızlı hareket eden, ancak yüksek riski göz ardı edebilen bir yatırımcı davranışı sergileyebiliyoruz. Kripto piyasasında da düşüş gördüğümüzde satış, yükseliş gördüğümüz an alış gibi anlık hareketlerle çoğunca kayıplar da yaşayabiliyoruz. Bu süreçte mevduat, arsa, ev gibi yatırımlarını nakde çevirerek kripto paralara yatıran, ancak kayıpla kapatan çokça yatırımcı mevcut. Tam da bu noktada kripto paralara temkinli yaklaşmamız gerekiyor" diyerek uyarıda bulundu.

"Ancak riske edilebilecek tasarruflar kripto para olarak değerlendirilmeli"

Kripto paraların olası getirisi kadar riskinin de yüksek olduğunun altını çizen Kahraman, şöyle konuştu: "Kripto paraların ekonomik faktörlerden etkilenmediği söylenebilir. Spekülatif yatırım aracı da diyebiliriz, zira gecen haftalarda Elon Musk'ın söylemiyle sert fiyat dalgalanmalarını hepimiz gözlemledik. Dakikalar içinde çok büyük oranda yükselişler ve inişler yaşandı. İlaveten, kripto paralarla ilgili herhangi bir yasal düzenleme de henüz bulunmamakta. Kripto para yatırımında yaşanan kayıpların birçoğunda ise hırs ve risk algısının iyi belirlenememesi gibi unsurlar etkili olsa da piyasanın spekülatif hareketlere son derece hızlı tepki veren, hızlı hareket eden ve aşırı oynak yapısı göz mutlaka önünde bulundurulmalı. Nihayetinde ancak ve ancak riske edilebilecek tasarrufların bu spekülatif piyasaya yatırımı, tercih edilmeli."

Dr. Kahraman, yatırımlarımızı yastık altı yerine finansal sisteme kanalize etmenin güven ve daha fazla getiri sağlamasının yanında, sistemde fon artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi. - İZMİR

Kripto paralara temkinli yaklaşmak şart
Kripto paralara temkinli yaklaşmak şart
Kripto paralara temkinli yaklaşmak şart
Kripto paralara temkinli yaklaşmak şart

Kripto paralar, Yatırımcı, Yatırım, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kripto paralara temkinli yaklaşmak şart - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak         
10:53
"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten         
10:49
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge         
22:11
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:26:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kripto paralara temkinli yaklaşmak şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei