Kripto paralarda yasallaşmanın zemini hazırlanıyor - Son Dakika

Kripto paralarda yasallaşmanın zemini hazırlanıyor

16.04.2021 13:28
Kripto paralarda yasallaşmanın zemini hazırlanıyor, System.String[]

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "Ödemelerde Kripto Varlıklarının Kullanılmamasına Dair Yönetmelik" ile ilgili değerlendirmelerde bulunan yerli kripto para borsası Narkasa'nın CEO'su Erdal Kaya, "Bu yönetmelikte Merkez Bankası ilk kez kripto para tanıtımı yapıldı.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "Ödemelerde Kripto Varlıklarının Kullanılmamasına Dair Yönetmelik" ile ilgili değerlendirmelerde bulunan yerli kripto para borsası Narkasa'nın CEO'su Erdal Kaya, "Bu yönetmelikte Merkez Bankası ilk kez kripto para tanıtımı yapıldı. Bu önemli bir eşik. Öte yandan genel kanının aksine yayınlanan yönetmelikte bireysel kullanıcıların ya da şirketlerin kripto para yatırımı yapmasını engelleyen bir durum yok" dedi.

16 Nisan 2021 tarihli 31456 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte kripto paralar, "Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıktır" şeklinde tanımlandı.

Bu tanımlamanın Merkez Bankası tarafından ilk kez yapıldığını aktaran Narkasa CEO'su Erdal Kaya, "2021 yılında resmi makamların kripto paralar üzerine ciddi çalışmaları olduğunu görüyoruz. Bu çalışmaların yasaklamaya yönelik değil, yasal bir zemin oluşturmaya yönelik olduğunu söylemek mümkün. Bugünkü kararın kripto paralar için önemli bir eşik olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın ilk kez kripto paraları tanımlaması çok önemli" ifadelerini kullandı.

"KRIPTO PARALARLA TİCARET YASAKLANMADI"

Yayınlanan yönetmelikle ilgili kafa karışıklığı yaşandığını belirten Erdal Kaya, "Borsamızın destek ekibine yöneltilen sorularda ve bazı sosyal medya paylaşımlarında "kripto para borsalarının kapandığı veya kripto varlıkların yasaklandığı" yönünde yanlış bir algının oluştuğunu gördük. Bu yönetmelik Merkez Bankası'nın yönetmeliği olduğu için Merkez Bankası'na tabi bankaları ve dijital ödeme platformlarını ilgilendiriyor. Genel ticaret açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor ve bir yasak söz konusu değil. İsteyen direkt cüzdan transferi ile kripto para ödemesi almaya devam edebilir, bunu engelleyen bir durum yok" dedi.

"KRİPTO PARA BORSALARI VE KRİPTO VARLIKLARLA İLGİLİ BİR YASAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yönetmeliğin dayanak maddesinde de belirtildiği üzere yapılan düzenlemenin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik olduğunun altını çizen Erdal Kaya, "Düzenlemenin kripto paraların alım satımına aracılık hizmeti veren kripto para borsalarıyla bir ilgisi yoktur. Aynı şekilde söz konusu yönetmelikte kripto varlıkların yasaklandığına dair herhangi bir ifade de yoktur.  Yönetmelikte sadece ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıkları doğrudan veya dolaylı kullanımı yasaklanmış, bu doğrultuda bu kuruluşların kripto para borsalarına aracılık hizmeti sunamayacağı belirtilmiştir. Narkasa'nın da herhangi bir ödeme ve elektronik para kuruluşu ile doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kullanıcılarımız işlemlerine güvenle devam edebilir."

"BAKANLIK KRİPTO PARA BORSALARINA KULLANICI VERİLERİNİ İSTEMİŞTİ"

Nisan ayının ilk günlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarına bir tebligat göndererek tüm kullanıcılarının verilerini istediğini belirten Erdal Kaya, "Bakanlık kullanıcıların TC kimlik numaraları, cüzdan numaraları, kayıt tarihleri ve Türk Lirası cinsinden hesapların değeri istenmişti. Bu Türkiye'de regülasyonların uygulanması noktasında önemli bir adımdı. Bugün yapılan düzenlemenin de kripto paralara yönelik vergi ve yasallaşması konusunda zemin hazırlamaya yönelik olduğunu belirtebiliriz. Biz Narkasa olarak ilk günden itibaren olası tüm yasal düzenlemelere ve regülasyonlarla göre hazırlığımızı yaptık" dedi.


Kripto paralarda yasallaşmanın zemini hazırlanıyor
Kripto paralarda yasallaşmanın zemini hazırlanıyor

Merkez Bankası, Erdal Kaya, Gazete, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kripto paralarda yasallaşmanın zemini hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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