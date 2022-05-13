Kripto paralardaki kayıp rekor kırdı: Yatırımcılar ne yapmalı? - Son Dakika
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Kripto paralardaki kayıp rekor kırdı: Yatırımcılar ne yapmalı?

13.05.2022 00:26
Kripto paralardaki kayıp rekor kırdı: Yatırımcılar ne yapmalı?

Kripto para dünyasındaki son 24 saatlik kayıp rekor seviyede. Kripto paraların toplam değeri neredeyse 1 trilyon dolar azaldı.

Dünyada yaşanan yüksek enflasyon baskısı tüm yatırımlarda olduğu gibi kripto para borsasını da derin kayıplar yaşattı. Başta Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar olmak üzere neredeyse tüm borsada aşağı yönlü bir hareket görüldü.

Terra blockchain ağının tokenleri LUNA ve UST'de yaşanan kayıplar bütün pazarı sildi süpürdü. Nikkei tarafından hazırlanan son rapora göre, sadece son 24 saat içinde küresel kripto piyasası 275 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Peki yatırımcılar ne yapmalı?

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Kripto para borsasından bir günde 275 milyar dolar silindi

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, küresel kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri yüzde 19'dan fazla düşüşle 1.14 trilyon dolara kadar geriledi. Ayrıca son 24 saatlik kayıp ise 275 milyar doları geçti. Onlarca kripto para yarı yarıya zarar yaşarken, en popüler Bitcoin bile yüzde 14 düştü.

Kripto paralardaki kayıp rekor kırdı: Yatırımcılar ne yapmalı?

Kripto borsasında yaşanan bu köklü kaybın başlıca nedenleri arasında ise Terra ağının ABD Dolarına endeksli olması hedeflenen stabilcoin'i bulunuyor. UST olarak da bilinen TerraUSD, gerçek ABD Dolarından daha düşük değerde olunca diğer kripto para birimlerini de zarara uğrattı.

UST'nin fiyatı geçtiğimiz gün 23 ABD centinekadar düştü. Halihazırda 60 cent civarında seyreden UST'nin, 1 dolarlık sabit fiyatın çok altında olduğunu söylemek mümkün.

Bitcoin'den sonra ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, son 24 saat içinde yüzde 20'den fazla değer kaybederek 1915 dolara kadar geriledi. Ayrıca diğer popüler kripto paralardan olan XRP ve Polkadot yüzde 30 civarında düşüş gördü.

Kripto paralardaki kayıp rekor kırdı: Yatırımcılar ne yapmalı?

Kripto paralardaki düşüş ne zaman bitecek henüz belli değil, ancak uzmanların genel tavsiyesi kripto paralarınızı satmamanız yönünde. Terra'nın geliştirici Do Kwon, "bu krizi atlatmak için her yatırımcıyla birlikte çalışmak" istediğini ifade etti.

Peki siz kripto para dünyasındaki bu devasa kayıp hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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