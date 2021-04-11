Kripto Paralardan Elde Edilen Kazançlar Vergilendirilmeli Mi?

Dr. Gürcan Avcı, kripto paralardan elde edilen kazançların vergilendirilmesi ile ilgili konuştu. Vergi mevzuatlarında, kanunda eğer bir kazanç açıkça vergi olarak tanımlanmamışsa vergi ödenmeyeceğini söyledi.

Kripto para alım satım yapan kişilerin bunu borsa aracılığıyla yaptığını ve borsaların da kripto paralardan bir gelir elde ettiğini dolayısıyla vergi ödediğini belirtti. Şirketler bazında bakıldığında karşı tarafın bunun vergisini ödediğini, kripto paradan kazanç elde eden gerçek kişiler açısından bakıldığında henüz ödenmediğini ama bunun uzun sürmeyeceğini; Türkiye Cumhuriyeti'nin bununla alakalı çalışmalar yaptığını söyledi.

Kripto parayı emtia gibi tanımlamanın alternatif bir yol olduğunu ve emtia tanımlanınca değer artış kazancından bir gelir elde edilebileceğini söyledi. Kripto paranın emtia gibi tanımlanmasının KDV yüksek vergi oranına tabi tutacağına bu durumun vatandaşların kripto parada yurtdışındaki borsalara kaymasına neden olacağına vurgu yaptı. Daha yararlı bir vergi düzenlemesi anlamında para veya menkul kıymet olarak kabul edip değer artışının vergilendirilmesi veya alım satımdan bir oran anılmasının muhtemel bir düzenleme olduğunu belirtti. Avcı, optimum vergi düzenlemesinin insanları rahatsız etmeyecek düzeyde olması halinde hem devletin hem de sistemin kazanç elde edeceğini sözlerine ekledi.