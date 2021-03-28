Kripto Paraların Değerini Belirleyen Unsurlar!

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, kripto paralarının değerini belirleyen unsurları açıkladı.

Sabit coin denilen, değeri başka varlığa endekslenmemiş dijital varlıkların değerinin alıcı ve satıcılar tarafından belirlendiğini söyledi. Bitcoin gibi dijital varlıkların arzının sınırlı olup piyasada belli bir adette bulunduğunu ve talep edilmesine göre fiyatının artıp azaldığını ifade etti.

Bitcoin'in ilk olarak 2009 yılında satın alındığını, kısa sürede bireysel yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılaşıldığını ve yakın zamanda kurumsal yatırımcıların Bitcoin yatırımına ilgisinin arttığını belirtti.Günümüzde Tesla gibi yüksek bütçeli firmaların bitcoin yatırımı yapmasının Bitcoin'in değerini arttırdığını söyleyen Çakıcı, Bitcoin'in yirmi bir milyon adetle sınırlı olduğunu, tamamının çıkarılmadığını ve dijital altın olarak değerlendirilerek fiyatının sürekli yükseldiğini vurguladı.