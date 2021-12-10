Kripto paralarının dolandırıldığını iddia eden grup, suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Kripto paralarını yatırdıkları Smart Trade Coin sistemi üzerinden dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen 11 kişi, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, şüphelilerin "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yatırım tavsiyesi verme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Mağdurların Smart Trade Coin sistemini araştırdıktan sonra verilen reklamları inceleyerek üye oldukları anlatılan dilekçede, sistemin yatırılan kripto paraların otomatik alış-satış yapan robot ve bot yazılımı olan gold paketine üye olan mağdurların her birinin yaklaşık 150 bin dolarının sistem üzerinden zarar ettiği gösterilerek dolandırıldığı aktarıldı. Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Paralar 1 hafta içerisinde çekilirken bu süre zarfında bizlere herhangi bir işlem yaptırılmamış olup kalan paralarımızı çekmemize izin dahi verilmemiştir. Ayrıca bu süre zarfında bizlerle iletişimi asla koparmadan sistemin düzeleceği ve zararların karşılanacağı hususunda şüpheliler umut vererek bizleri dolandırmışlardır. Smart Trade Coin sahipleri ile birlikte çalışma yürüten şüpheliler her defasında bizlere farklı farklı yönlendirmeler yapmışlardır. Yaptıkları yönlendirmelerin tamamında ise bizlerin zarara girmesine sebebiyet vermişlerdir."

Dilekçede, yapılan araştırmada şüphelilerin Mega benzer sistemle işleyen 4 ayrı şirkette çalışarak mağduriyetlere sebep olduklarını ortaya çıkardıklarına yer verilerek, şüphelilerin elde ettikleri kazançlar karşılığında taşınır ve taşınmaz malları akrabalarının üzerine aldırdıkları belirtildi.

Bu kişilerin mal varlıklarının üzerinde tedbir kararı konularak mal kaçırmanın engellenmesi, elden çıkarılan taşınır ve taşınmaz malların incelenmesi talep edilen dilekçede, ayrıca şüphelilerin kripto borsa hesaplarının incelenmesi ve bu hesapların da bloke edilmesi istendi.