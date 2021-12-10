Üye Girişi
Kripto paralarının dolandırıldığını iddia eden grup, suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Kripto paralarının dolandırıldığını iddia eden grup, suç duyurusunda bulundu

10.12.2021 11:42
Kripto paralarının dolandırıldığını iddia eden grup, suç duyurusunda bulundu

Kripto paralarını yatırdıkları Smart Trade Coin sistemi üzerinden dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kripto paralarını yatırdıkları Smart Trade Coin sistemi üzerinden dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen 11 kişi, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, şüphelilerin "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yatırım tavsiyesi verme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Mağdurların Smart Trade Coin sistemini araştırdıktan sonra verilen reklamları inceleyerek üye oldukları anlatılan dilekçede, sistemin yatırılan kripto paraların otomatik alış-satış yapan robot ve bot yazılımı olan gold paketine üye olan mağdurların her birinin yaklaşık 150 bin dolarının sistem üzerinden zarar ettiği gösterilerek dolandırıldığı aktarıldı. Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Paralar 1 hafta içerisinde çekilirken bu süre zarfında bizlere herhangi bir işlem yaptırılmamış olup kalan paralarımızı çekmemize izin dahi verilmemiştir. Ayrıca bu süre zarfında bizlerle iletişimi asla koparmadan sistemin düzeleceği ve zararların karşılanacağı hususunda şüpheliler umut vererek bizleri dolandırmışlardır. Smart Trade Coin sahipleri ile birlikte çalışma yürüten şüpheliler her defasında bizlere farklı farklı yönlendirmeler yapmışlardır. Yaptıkları yönlendirmelerin tamamında ise bizlerin zarara girmesine sebebiyet vermişlerdir."

Dilekçede, yapılan araştırmada şüphelilerin Mega benzer sistemle işleyen 4 ayrı şirkette çalışarak mağduriyetlere sebep olduklarını ortaya çıkardıklarına yer verilerek, şüphelilerin elde ettikleri kazançlar karşılığında taşınır ve taşınmaz malları akrabalarının üzerine aldırdıkları belirtildi.

Bu kişilerin mal varlıklarının üzerinde tedbir kararı konularak mal kaçırmanın engellenmesi, elden çıkarılan taşınır ve taşınmaz malların incelenmesi talep edilen dilekçede, ayrıca şüphelilerin kripto borsa hesaplarının incelenmesi ve bu hesapların da bloke edilmesi istendi.

İstanbul Adliyesi, Çağlayan, Kripto, Coin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kripto paralarının dolandırıldığını iddia eden grup, suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 07:53 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor

Son Dakika Haberleri
11:43 Belediye yolu sattı, mahalleli perişan oldu! Evlerine ulaşmak için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar
11:30 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor
11:29 Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş
11:28 Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi
11:26 Ülke puanında Yunanistan'ı arkada bıraktık! Avantaj artık bize geçti
11:12 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı
11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz
11:01 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde
10:56 Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı
10:43 Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem
Belediye yolu sattı, mahalleli perişan oldu! Evlerine ulaşmak için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar Belediye yolu sattı, mahalleli perişan oldu! Evlerine ulaşmak için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar         
11:43
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 11:55:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kripto paralarının dolandırıldığını iddia eden grup, suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement