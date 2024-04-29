Kripto Yatırım Ürünlerindeki Çıkışlar Yatırımcı Stratejilerini Etkiliyor

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Son haftalarda kripto yatırım ürünleri büyük çıkışlar yaşayarak piyasa dinamiklerini yeniden şekillendirdi. Üst üste üçüncü hafta gerçekleşen bu çıkışlar, toplamda 435 milyon doları buldu ve yatırımcıların dikkatini çekti. CoinShares'in son raporuna göre, büyük fonlar ve yeni ihraççılar arasındaki bu hareketlilik, kripto piyasasının gelecek yönü hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Kripto Fonlarındaki Net Çıkışlar Yatırımcı Stratejilerini Etkiliyor

Son haftalarda küresel kripto yatırım piyasalarında dikkat çekici hareketler yaşanmaya devam ediyor. CoinShares tarafından yayımlanan en son rapora göre Ark Invest, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares ve 21Shares gibi büyük varlık yönetimi firmaları aracılığıyla sunulan kripto yatırım ürünlerinde üçüncü hafta üst üste toplamda 435 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Bu çıkış, Bitcoin'in 14 Mart'ta kaydettiği 73.836 dolarlık rekor seviyesinin ardından meydana gelen düşüşlerle birlikte, son bir ayda görülen en büyük haftalık çıkış miktarını temsil ediyor. Çıkışlar, geçtiğimiz aylarda bir hafta içinde yaklaşık 1 milyar dolarlık çıkışla kırılan rekorun ardından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

CoinShares Araştırma Müdürü James Butterfill'e göre kripto borsasında işlem gören ürünlerin işlem hacmi geçen hafta 18 milyar dolardan 11,8 milyar dolara düştü. Bununla birlikte aynı dönemde Bitcoin fiyatları yüzde 6 oranında değer kaybetti.

Özellikle Grayscale, Bitcoin Trust ürününü Ocak ayında spot Bitcoin borsa yatırım fonuna çevirdiği için son haftalarda çıkışlar yaşandı. Grayscale'in geçtiğimiz hafta kaydettiği 454,1 milyon dolarlık çıkış, dokuz haftanın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Bunun yanında, yeni ihraç edilen bazı ürünlerde de girişler azaldı. Önceki hafta 254 milyon dolar olan girişler ise geçen hafta 126 milyon dolara düştü.

ABD merkezli kripto yatırım ürünleri, geçen hafta 388 milyon dolarlık çıkışla en büyük paya sahip olurken, yılbaşından bu yana toplam giriş miktarı 13,6 milyar dolarla rekor seviyede kalmaya devam etti. Diğer yandan, Almanya ve Kanada merkezli ürünler sırasıyla 16 milyon dolar ve 32 milyon dolarlık çıkışlar yaşarken, İsviçre ve Brezilya'dan 5 milyon dolar ve 4 milyon dolarlık girişler geldi.

Bitcoin odaklı yatırım ürünleri geçtiğimiz hafta 423 milyon dolarla en yüksek çıkışı yaşarken, Ethereum tabanlı fonlar 38 milyon dolarlık çıkış gördü. Son olarak diğer kripto para birimlerinden olan Solana, Litecoin ve Chainlink ise sırasıyla 4 milyon dolar, 3 milyon dolar ve 2,8 milyon dolarlık girişlerle destek buldu.