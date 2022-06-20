Kripto piyasasına müdahale: Binance'den Bitcoin seferberliği! - Son Dakika
Üye Girişi

Kripto piyasasına müdahale: Binance'den Bitcoin seferberliği!

20.06.2022 11:42
Kripto piyasasına müdahale: Binance'den Bitcoin seferberliği!

Kripto para piyasasında yaşanan büyük çöküşün ardından Binance duruma el attı ve yüklü miktarda Bitcoin aldı.

Kripto para piyasasında uzun bir süredir düşüş dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 64 bin dolar seviyesiyle rekor kıran BTC, bir düşüş yaşadıktan sonra tarihi zirvesini yaparak 69 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Fakat dün itibariyle 17 bin 622 dolara kadar geriledi. Yatırımcılar giderek endişelenirken içleri ferahlatan bir açıklama geldi. Binance, 101 bin 266 adet Bitcoin aldı.

Binance 2 milyar dolarlık Bitcoin aldı!

Binance 19 bin 176 dolarlık fiyattan 101 bin 266 adet Bitcoin aldı. Bu da 1 milyar 941 milyon 876 bin 816 dolara tekabül ediyor. Yani kabaca söylemek gerekirse 2 milyar dolara yakın bir parayı BTC'ye yatırdı. Dolayısıyla şirket, mevcut yatırımları ve onların getirileri dışında elinde kalan neredeyse tüm parayı burada kullanmış oldu.

Kripto piyasasına müdahale: Binance'den Bitcoin seferberliği!

Bunun hem şirket hem de CEO'su Changpeng Zhao için oldukça kritik ve büyük bir adım olduğunu belirtelim. Zira Zhao'nun an itibariyle servetinin 10 milyar dolara kadar gerilediği ve çöküş nedeniyle tam 86 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı.

Bir yıl önce 10 bin liralık Bitcoin alsanız zararınız ne olurdu?

Tabii yalnızca kripto çöküşü değil, küresel enflasyon ve krizler (çip, kablo, tedarik benzeri) nedeniyle dünyanın en zengin isimleri de bu yıl yüz milyarlarca dolar kaybetti. Öyle ki BTC, ETH, DOGE ve SHIB gibi coinlerle adını sıkça gündeme taşıyan Elon Musk'ın serveti de son 6 ay içerisinde 73 milyar dolar azaldı. Fakat 197 milyarlık kalan malvarlığıyla hala dünyanın en zengin insanı.

Binance geçtiğimiz günlerde BTC düşüşe geçtiğinde geçici süreyle satış işlemlerini durdurma kararı aldı. Fakat bu durum beklenenin aksi bir etkiye neden oldu. Öyle ki Bitcoin 2 yıl önceki seviyesine kadar geriledi. Ancak şirketin 2 milyar dolara yakın bir parayı yatırmış olması şimdilik olumlu sonuç veriyor gibi gözüküyor.

Kripto piyasasına müdahale: Binance'den Bitcoin seferberliği!

Zira bu haberin ardından BTC, 20 bin dolar seviyesinin üstüne çıkmayı başardı. Şu an ise 19 bin 450 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Fakat yalnızca Bitcoin değil, tüm kripto piyasasında genel bir kaos hakim. Çin'in ardından ABD'nin de madenciliğe savaş açmasının bu durumu tetiklediği düşünülüyor.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Kripto piyasası çıldırdı: Bitcoin nereye gidiyor? Kripto piyasası çıldırdı: Bitcoin nereye gidiyor? Bitcoin çöküşü devam ediyor: Kripto para madenciliği hala karlı mı? Bitcoin çöküşü devam ediyor: Kripto para madenciliği hala karlı mı?
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kripto piyasasına müdahale: Binance'den Bitcoin seferberliği! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kripto piyasasına müdahale: Binance'den Bitcoin seferberliği! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement