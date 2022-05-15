Kripto piyasasında neden para kaybediyoruz? - Son Dakika

Bundan birkaç hafta önce LUNA'ya yapılan yatırım oldukça mantıklı görünüyordu. Ancak Nisan ayında gördüğü tüm zamanların en yüksek değerinin ardından kripto para büyük bir çöküş içerisine girmiş durumda. Bundan yaklaşık 1 ay önce yapılan 100 dolarlık LUNA yatırımı 0.00024 dolar olarak karşılık buluyor.

LUNA büyük bir çöküş yaşarken, diğer kripto para birimleri de onu takip ettiler ve yüzde 50 oranına varan düşüşler yaşandı. Son günlerde LUNA dahil birçok kripto para biriminde toparlanma görünüyor olsa da çoğu coin önceki değerinden bir hayli uzakta.

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Kripto paralarda Luna ile başlayan büyük çöküş!

LUNA'nın çöküşü ABD doları ile eşleşmesi beklenen Terra'ya (UST) yapılan finansal saldırı sonrasında gerçekleşti. Normalda 1 dolar değere sabitlenmesi gereken stable coin UST şuanda yaklaşık 0.18 dolardan işlem görüyor.

Bu gelişmelerin tamamı LUNA'ya olumsuz yansıyarak değerinin düşmesine neden oldu. Yaşanan panik ile birlikte büyük satış yiyen LUNA, borsalardan da çıkarılmaya başladı. Daha sonrasında ortaya çıkan güven kaybı ile birlikte kripto paranın değeri yüzde 100'e varan oranda düştü.

Kripto paraların birçoğu güven ortamı ile değer kazanır ve bu güven sarsıldığında ise değer kaybeder. Henüz oldukça yeni olarak nitelendirebileceğimiz kripto para sektörü, insanlara birçok fırsat sağladığı gibi büyük kayıplara da neden olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüş de bunların en büyük örneklerinden bir tanesi. Bu düşüş ile birlikte kripto paralara olan güven bir kez daha sarsılmış durumda.

Bundan sonra yatırımcıların verecekleri tepkiler ise kripto para birimlerinin geleceğini şekillendirecek. Tıpkı hisse senetlerinde yaşanan çöküşlerde olduğu gibi kripto para yatırımcıları da bu dönemde büyük satışlar yaparak sektörden uzaklaştı.

Kripto paralarda "fırsatı kaçırma" korkusu

Ancak fiyat değişkenliklerine rağmen yatırımcılar "fırsatı kaçırma korkusu" ile hali hazırda yükselmiş ya da düşüşte olan varlık alımları yapabiliyorlar. Bir varlığın değerinin sürekli yükselmeyeceği gibi her düşüşün de bir çıkışı olmuyor maalesef. Bu da yatırımcıları büyük kayıplara sürüklüyor.

İlk etapta para kazandıktan sonra daha fazla kazanma umuduyla yatırım yapan insanlar da hayal kırıklıkları ile karşılaşabiliyor. "Fırsatı kaçırma" korkusunun yanı sıra sosyal medyada yer alan çeşitli paylaşımlar da bu durumları körüklüyor.

Son dönemde sektörde yaşanan sıkıntılar kuşkusuz kripto paralara olan inancı sarstı. Ancak bu durumu bir fırsat olarak görüp yatırım yapan insanlar da mevcut. Bu yüzden piyasanın nasıl seyredeceğini tahmin etmek oldukça güç. Ancak şunu biliyoruz ki tüm piyasalarda olduğu gibi kripto paralarda da hiçbir şeyin garantisi yok.

Peki siz kripto paraların geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.