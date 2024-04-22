Kripto Para Savunucusu John Deaton, SEC ile Coinbase Davasında Müşterileri Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Kripto Para Savunucusu John Deaton, SEC ile Coinbase Davasında Müşterileri Temsil Edecek

Kripto para piyasalarının deneyimli savunucusu John Deaton, SEC ile Coinbase arasındaki hukuk mücadelesine katılıyor. Deaton, 4.701 müşteriyi temsil etmek amacıyla amicus curiae olarak mahkemeye başvurdu. Bu gelişme, Deaton'ın politik ve hukuki arenadaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Coinbase ise SEC'in iddialarına karşı hukuki bir mücadele içinde bulunuyor.

22.04.2024 20:00  Güncelleme: 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasalarının deneyimli savunucusu John Deaton, SEC ile Coinbase arasındaki hukuk mücadelesine katılıyor. 4.701 müşteriyi temsil etme niyetiyle amicus curiae olarak mahkemeye başvuran Deaton, bu süreçte kripto para kullanıcılarının haklarını savunmayı amaçlıyor. Bu gelişme, Deaton'ın politik ve hukuki arenadaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Coinbase Davasında Deaton'dan Kritik Hamle

Sıkı bir kripto para savunucusu olan avukat John Deaton, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Coinbase'e açılan davada, müşteriler adına mahkemede yer almak üzere "amicus curiae" yani mahkeme dostu sıfatıyla başvuruda bulundu. Avukat Deaton, Coinbase platformunu kullanan 4.701 müşteriyi temsil etmek istediğini belirttiği bir dilekçe sundu. Amicus curiae, bir davaya resmi olarak taraf olmayıp, mahkemeye bilgi ve tavsiyeler sunabilen kişiler için kullanılan bir terimdir.

John Deaton, daha önce de benzer kripto para davalarında aktif rol almış bir isim. 2021 yılında SEC'in Ripple şirketine karşı açtığı ve XRP'nin menkul kıymet olduğunu iddia eden davada da SEC'e karşı bir itiraz dilekçesi vermişti. Bu yılın başlarında ise Amerikan Senatosu için adaylığını koyan Deaton, kripto para piyasalarına yaklaşımı nedeniyle SEC Başkanı Gary Gensler'i eleştirmişti. Eğer Cumhuriyetçi Parti'den aday gösterilirse, Deaton, kripto para piyasalarının sıkı eleştirmeni olan Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren ile yarışacak.

Coinbase ise SEC'in, platformun yasadışı olarak borsa, komisyoncu ve takas kurumu gibi faaliyet gösterdiğini iddia etmesi üzerine hukuki bir mücadele içine girmişti. Şirket, davayı düşürmek için başvuruda bulunmuş, fakat New York'taki Yargıç Katherine Polk Failla, geçen ay davanın devam etmesine hükmetmişti. Bu gelişmeler, kripto para piyasasının düzenlenmesi konusundaki geniş çaplı tartışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Kripto Para Savunucusu John Deaton, SEC ile Coinbase Davasında Müşterileri Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Sivas’ta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Sivas'ta tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:34:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kripto Para Savunucusu John Deaton, SEC ile Coinbase Davasında Müşterileri Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement