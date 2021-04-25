Kripto Tosuncuk'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Emekli bir polisi yakın koruma olarak tutmuş - Son Dakika

Kripto Tosuncuk'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Emekli bir polisi yakın koruma olarak tutmuş

25.04.2021 08:47

400 bin kişiyi mağdur edip 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in İstanbul'dayken emekli bir polisi yakın koruma olarak tuttuğu ve işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı. 8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin liraya home ofis kiraladığı öğrenilen Özer'in kendi üzerine kayıtlı olmadıkları belirlenen milyonluk araçları da bu rezidansın garajına bıraktığı tespit edildi.

2 milyar dolarlık Thodex vurgunu Türkiye gündeminden düşmüyor. Kripto para borsası Thodex ile geride 400 bin mağdur bırakıp milyarlarca dolarlık vurgun yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçan Faruk Fatih Özer ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

YAKIN KORUMAYI YANINDAN HİÇ AYIRMAMIŞ

Özer'in İstanbul'da bulunduğu dönemde emekli bir polisi yakın koruma olarak tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı.

MİLYONLUK ARAÇLAR ÖZER'İN ÜZERİNE KAYITLI DEĞİL

8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye home ofis kiralayan ve işlerini buradan yürüten Özer'in milyonluk araçlarını da bu rezidansın garajına bıraktığı tespit edildi. Polis incelemesinde bu otomobillerin Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer üzerine kayıtlı olmadıkları da ortaya çıktı.

Kripto Tosuncuk'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Emekli bir polisi yakın koruma olarak tutmuş

MERT SANCAKLI'NIN REZİDANS DAİRESİNDE KALMIŞ

2 milyar dolarla yurt dışına kaçan Özer'in yaklaşık 1 ay önce kendisiyle aynı zamanda koronaya yakalanan başka bir şirketten ortağı MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'nın rezidans dairesinde karantinada kaldığı öğrenildi.

120 ÜLKEDE FAALİYET

Thodex soruşturmasını yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da son gelişmeleri yaptığı bir açıklamada paylaştı. Açıklamada, Faruk Fatih Özer'in şirketinin 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği ve Thodex soruşturması kapsamında 9 ilde 65 kişinin gözaltına alındığı, 15 kişinin ise arandığı belirtildi.

Kripto Tosuncuk'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Emekli bir polisi yakın koruma olarak tutmuş

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILIP İADESİ İSTENDİ

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/2680 sayılı kararıyla şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır. Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur" denildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ÖZER'LE İRTİBATLI

Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre, gözaltına alınanların tümü şirket çalışanları ve Faruk Fatih Özer'le irtibatı bulunan kişiler.

Kripto Tosuncuk'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Emekli bir polisi yakın koruma olarak tutmuş

AĞABEYİ YAKALANDI

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, Pendik'te saklandığı evde yakalandı. Özer'in babası Zülküf Özer ve kız kardeşi Serap Özer ise halen aranıyor.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer, 2 milyar dolarlık vurgun ile Arnavutluk'a kaçmıştı. Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur eden Özer hakkında soruşturma başlatılmış, yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Özer ise bir açıklama yaparak, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şahsın banka hesaplarındaki 31 milyona el konulduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok isim gözaltına alınmıştı.

Kripto Tosuncuk'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Emekli bir polisi yakın koruma olarak tutmuş

Faruk Fatih Özer, Thodex, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kripto Tosuncuk'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Emekli bir polisi yakın koruma olarak tutmuş - Son Dakika


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