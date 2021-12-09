Kripto varlık ekosistemi için "yeşil" platform: Energyfi - Son Dakika

Bu sorunlara çözüm sunmak amacıyla geliştirilen Energyfi projesi, yeşil ağların benimsenmesini teşvik ediyor. Ayrıca, çevre dostu merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu olarak muadillerinden farklı özellikler içeriyor. Peki, Energyfi nedir? Energyfi simgesi nedir? Neden Energyfi satın alınmalıdır? İşte cevapları…

Energyfi Nedir?

Kripto varlık ekosisteminin piyasa değeri 3 trilyon doları aştı. Bu dev pastada pay almak isteyen risk sermayedarları veya büyük yatırımcılar, büyük yatırım fırsatını kaçırmak istemiyor. Ancak ekosistemdeki maliyetler ve aşırı enerji tüketiminin yol açtığı karbon ayak izi sorunu, kripto varlık oyuncularını kara kara düşündürüyor. Bu sebeple çevre dostu ve maliyeti düşük çözümler öne çıkıyor. Bu noktada Energyfi dikkat çekiyor. Enegyfi, 200 milyar dolarlık bir pazar olan merkeziyetsiz finans (DeFi) sistemine ait bir platformdur. Yeni platform, finansmanın ortaya çıkardığı yüksek enerji tüketimi, ekolojik ayak izi ve yüksek işlem maliyetleri gibi sorunlara çözüm sunmayı vaat ediyor.

Energyfi Simgesi Nedir?

Energyfi, "EFi" simgesini kullanıyor. EFi tokeni, Energyfi hizmetlerinin bazılarını kullanmak için gerekli olacaktır. EFi, özel bir satışta 200 bin dolar topladı. Energyfi tokeni, yakında halka açık satışa sunulacak.

Neden Energyfi satın alınmalıdır?

Energyfi platformu, tüm çevreci ağları destekliyor. Çevre dostu merkezi olmayan finansmana yönelik çok çeşitli özellikler sunuyor. Bu özellikler arasında zincirler arası Launchpad, Dex, Staking/Farming ve Lending gibi özellikler de dahildir.

Peki, neden EFi alınmalıdır?

EFi token'i, her türlü madencilik sürecinin dışında yer alıyor. Proof of Stake (PoS) sistemine dayanan token; çevreci, şeffaf ve pratik bir ekosistemi destekliyor. Proje, ayrıca, "mass adoption" sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Bununla birlikte EnergyFi, tüm blockchain geliştiricilerinin ve yatırımcıların kripto projelerin ve, startup'larını da bir ILO platformu olan EnergyPad'de başlatmalarına olanak tanır. Platform, ICO'nun karmaşık sürecine gerek kalmadan tokenlerini merkezi olmayan mekanizmalar aracılığıyla satarak para toplamalarını sağlıyor.

EFi'ye, orta ve hatta küçük düzey yatırımcılar da rahatlıkla yatırım yapabiliyor. EFi token'leri satın almanın en büyük bir avantajı; lending/borrowing veya kripto varlık borç verip alma gibi EnergyFi hizmetlerine erişim imkanıdır. Ayrıca, EFi token'lerini elinde tutan yatırımcılar, "Staking/Farming" yoluyla bu token'ler üzerinde faiz kazanabiliyor. Böylece EnergyPad tarafından elde edilen kârların yeniden dağıtılması yolu ile pasif gelir elde etme imkanı sağlıyor. Öte yandan, token'in tasarlanma biçimi, her işlem için mevcut EFi token'lerinin miktarını (supply) sürekli olarak azaltıyor. İşlem hacmi arttıkça fiyatı artacak olan deflasyonist bir sistem olarak da dikkat çekiyor. Ayrıca, tüm EFi token sahiplerine orantılı olarak projenin yüzde 1'i kadar işlem ücreti veriliyor. Böylece her zaman EFi bakiyesi artıyor.

Özetle;

Kripto para birimleri, blok zinciri algoritmaları üzerinde gelişiyor. Devrim niteliğinde bir teknoloji olan blockchain, artık hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Peki, bir sonraki teknoloji ne olacak? Yeni teknolojiler ne olursa olsun Energyfi gibi çevre dostu alternatiflere duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Kripto varlık madenciliğinde sadece yaklaşık yüzde 40 oranında yenilenebilir enerji kullanılıyor. Yani çevre dostu projeler için daha çok geniş bir alan var! EnergyFi ile çevre dostu kripto devriminin bir parçası olabilirsiniz.

EnergyFi nin resmi sitesinden daha fazla detaya ulaşabilirsiniz: https://www.energyfi.io ve Telegram kanalından: https://t.me/Energyfi_official ulaşabilirsiniz.