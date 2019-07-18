Son Dakika Haberleri: Kripto Vurgun
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Kripto Vurgun

1 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.
John Stalberg'in yönetmenliğini yaptığı, Kurt Russell, Luke Hemsworth, Alexis Bledel, Cat Alter, Annale, Marsha Dietlein, Gabe Fazio, Rockie Frigerio ve Jeremie Harris'in rol aldığı "Kripto Vurgun" izleyici ile buluşacak.
Senaryosu Carlyle Eubankve David Frigerio'ya ait olan film gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
Oldukça karmaşık büyük bir yolsuzluk olayını odağına alan filmin konusu şöyle:
"Bir dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilen ajan Martin, içinde bulundukları zor koşullarda aile çiftliklerini güçlükle ayakta tutmaya çalışan babası Martin Sr. ve kardeşi Caleb'in yaşadığı memleketi New York'a gelir. Ancak Ajan Martin memleketine geldikten çok kısa süre sonra, büyük bir komplo ağını çözmeye başlar ve kendini bir şekilde New York'un tehlikeli yeraltı dünyasının içinde bulur."
Kripto Vurgun
Kurt Russell, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:00 Kaynak: AA
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