Kriptolar 2019'da Yatırımcılar İçin Güvenli Liman Olmayacak"

– Risk sermayesi şirketi Union Square Ventures ortak kurucusu Fred Wilson, kripto para birimleri sektörünün 2019'da da dalgalı seyrini koruyacağı fakat yatırımcılar için "güvenli bir liman" olmayacağı uyarısı yaptı.

– Risk sermayesi şirketi Union Square Ventures ortak kurucusu Fred Wilson, kripto para birimleri sektörünün 2019'da da dalgalı seyrini koruyacağı fakat yatırımcılar için "güvenli bir liman" olmayacağı uyarısı yaptı.



Wilson'ın "2019'da neler olacak" isimli blog yazısında, şu an büyük, likit ve uzun süreli kripto para birimlerini bulma aşamasında olunduğunu fakat yıl boyunca boğa piyasalarının görülebilme olasılığının yanında, 2019'da yatırıcımlar üzerinde küresel ekonomideki düşüş ve diğer etkenlerin oluşturduğu baskı sebebiyle kripto para birimleri piyasasının yeniden düşüşe geçebileceğini belirtti.



Söz konusu düşüşün 2019'da bir süre etkili olduktan sonra yerini yine artışa bırakabileceğine işaret eden Wilson, şöyle yazdı:



"Kripto para birimleri sektöründe 2019 yılında baskı oluşacak. Bu kapsamda en çok yüksek kaliteli projeleri hedef alan ve söz konusu projelere zarar veren regülatörlerin kararlarından endişeliyim. Yeni yılda da her türlü başarısızlık, dolandırıcılık ve yatırım kayıpları göreceğiz."



Wilson ayrıca yeni yılda, "yeni jenerasyon" akıllı sözleşme platformlarında artış olacağını ve bazılarının sektörün lideri olan Etheruem'u zor durumda bırakabileceğini ve Ethereum platformunun söz konusu durumda sistemini yeni gelişmelerle güçlendirerek sektördeki liderliğini koruma çalışmalarına yöneleceğinin altını çizdi ve ekledi:



"Yeni yılda özellikle portföy şirketimiz Protocol Labs'in filecoin projesi ve Algorand şirketinin Algorand projesi gibi önemli birçok projenin piyasaya sürüleceğini göreceğiz."



Wilson, 2019 yılında kripto para birimleri sektörünün yanında, genel öngörülerini de şöyle sıraladı:



"Yeni yılın 'olağanüstü' olacağına inanıyorum. ABD liderliğinin 2019'da altüst olması, hisse senetlerinde ayı piyasası, zayıflayan bir ekonomi ve karışık bir Brexit süreci ve durgun bir Çin gibi çeşitli gelişmelere şahit olacağız. Bütün bu gelişmeler de yatırımcıların startup ekonomisine daha tedbirli yaklaşmasına yol açacaktır ve 2019'da kripto para birimleri piyasaları için umut görünse de, kriptolar bütün bu gelişmelerde güvenli liman olmayacak." - İstanbul

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