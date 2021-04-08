"Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi" Ankara ve İstanbul'da polislerin kullanımına açıldı - Son Dakika

"Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi" Ankara ve İstanbul'da kullanılmaya başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, polis teşkilatı tarafından kullanılan analog telsiz sistemlerinin yerine çağın getirdiği teknolojik gelişmeler ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığının belirlediği ihtiyaçlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Aselsan arasında imzalanan "Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi" sözleşmesi kapsamında yerli milli imkanlarla geliştirilen Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi Ankara ve İstanbul'da kurularak devreye alındı.

İki ilin devreye alınmasıyla birlikte sistemin kullanıldığı il sayısı 24 oldu. Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi, kriptolu güvenli haberleşme başta olmak üzere veri sorgulama, araç ve personel konum tespiti, kısa mesaj gönderme, bireysel ve grup görüşme, genel ses çağrısı, tek tuşla acil yardım çağrısı, sistem alarm takip ve telsiz üzerinden telefon görüşmesine imkan sağlıyor.

Bunların yanı sıra sistem özellikle afet ve acil durumlarda haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla sistem/enerji yedekliliği ve afet durumlarına göre planlanmış altyapısı ile ön plana çıkıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Aselsan arasında imzalanan "Sayısal Haberleşme Şebekesi Kamu Güvenliği Acil Haberleşme Sistemi Projesi" kapsamında ise Adana ve İzmir'de de söz konusu telsiz sisteminin kurulum çalışmalarına başlandı.

Ayrıca pilot il olarak seçilen Adana'da yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen polise ait LTE (4.5G) haberleşme sistemi kurularak, 2023'te hizmete sunulması hedefleniyor.

Adana'da kurulumuna başlanan DMR+LTE (4.5G) Telsiz Sistemi, Kriptolu Milli Sayısal Telsiz Sisteminin sağladığı özelliklere ek olarak sahip olduğu yüksek veri aktarım hızıyla; görüntülü görüşme, olay yeri fotoğraf ve videolarının haber merkezine aktarılması, yüz tanıma, detaylı veri sorgulama gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Söz konusu sistem, Türkiye'nin ilk Kamu Güvenliği Acil Haberleşme Sistemi olacak.