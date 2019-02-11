Kriptopara – Bitcoin 3,600, Piyasa Hacmi 120 Milyar Doları Aştı

– ABD
Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'ndan (SEC) Robert Jackson
'ın bir noktada kripto para borsa yatırım fonunun (ETF) kabul edileceği yolundaki açıklamasının ardından, en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 3,600 dolar düzeyinin üzerine çıkarken, piyasa hacmi 120 milyar doların üzerine yükseldi.
Roll Call'da yer alan habere göre Jackson, eninde sonunda bir şirketin SEC'in kripto para ETF'si için belirlediği talepleri karşılayacağına inandığını belirtti:
"Nihayetinde bir şirket belirlediğimiz standartları karşılayabilecek mi? Umuyorum ki evet."
SEC gelişmelerinin etkisiyle 64 milyar 54 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, Cuma günü yaklaşık yüzde 9.0 artışla 3,682 dolara yükseldikten sonra, son 24 saatte yüzde 0.10 düşüşle 3,653 dolara çekildi. Söz
konusu artışın etkisiyle Bitcoin, piyasanın yüzde 52.8'ini oluşturdu.
Toplam 2,062 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de genel bir artış eğilimi görülürken, Cuma günü ayrıca Litecoin Foundation'ın güvenliğin arttırılması için Avustralya
merkezli Beam Corporation ile olası bir işbirliği yapabileceği açıklamasının ardından, Litecoin son 24 saatte yüzde 2.86 artarak en büyük 10'daki artış eğilimine öncülük etti.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.10, yüzde 0.04 ve yüzde 1.27 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin, Ripple ve Bitcoin Cash düşerken, en büyük 100'de ise 62 kripto para birimi yükseldi ve yüzde 27.80 ile en çok artış 65'inci sıradaki Ark'ta görüldü.
Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi Cuma gününe göre 10 milyar dolara denk gelen yüzde 9.0 artışla 121 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar 703 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):
1.Bitcoin yüzde 0.10
3.Ripple yüzde 0.04
6.Bitcoin Cash yüzde 1.27 düşerken
2. Ethereum
yüzde 2.43
4.Litecoin yüzde 2.86
5.EOS yüzde 1.87
7.Tether yüzde 0.13
8.TRON yüzde 0.50
9.Stellar yüzde 0.54
10.Binance Coin yüzde 3.98 arttı. - İstanbul