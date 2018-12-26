Kriptopara – Bitcoin 3,800 Doların Altına İndikten Sonra Toparlanıyor

– Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin fiyatının son 24 saatte 3,800 doların altına indikten sonra tepki alımlarının etkisiyle toparlanmasının ardından piyasadaki en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte ikisi geriledi.

– Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin fiyatının son 24 saatte 3,800 doların altına indikten sonra tepki alımlarının etkisiyle toparlanmasının ardından piyasadaki en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte ikisi geriledi.



Piyasadaki fiyat dalgalanmalarına ilişkin Twitter üzerinde yaptığı yorumlarda "The Crypto Dog" isimli bir kullanıcı, Bitcoin fiyatının 5,000-5,500 dolar düzeylerine çıkmasının "olası olmadığını" söyledi. Paylaşımda şu değerlendirmeler yer aldı:



"Bu hafta, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar ve satış hacmindeki değişimlerin Bitcoin fiyatının daha da düşmesini geciktirip geciktirmeyeceğini gözlemledim ve 3,000 dolar düzeyinin kalıcı olmadığı fikrine kapıldım. Eğer boğa piyasası Bitcoin'in 4,500 dolara yükselmesine olanak sağlarsa, 4,800 dolar düzeyleri Bitcoin'in 5,400 dolara çıkmasının önündeki tek engel olacak. Bu noktada Bitcoin'in 5,500 doların üzerine çıkamayacağını düşünüyorum."



Söz konusu gelişmelerin etkisiyle gün içerisinde 3,789 dolar düzeyine gerileyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.11'lik bir artışla 3,817 dolara yükseldi ve 66 milyar 586 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.7'sini oluşturdu.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimi de piyasadaki dalgalanmalardan etkilenirken, son 24 saatte yüzde 0.25 ve yüzde 1.43 ile Ripple ve Stellar geriledi ve yüzde 4.54 ile en çok Bitcoin Cash yükseldi.



Toplam 2,068 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimindeki artış eğilimine yüzde 87.97 ile 75'inci sıradaki Eternal Token öncülük ederken, son 24 saatte 34'ü geriledi.



Piyasa hacmi sabah saatlerinde 130 milyar doların üzerine yükselmesinin ardından gelişmelerin etkisiyle 128 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 18 milyar 65 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):



1.Bitcoin yüzde 0.11



3.Ethereum yüzde 1.83



4.Bitcoin Cash yüzde 4.54



5.EOS yüzde 2.79



7.Tether yüzde 0.20



8.Litecoin yüzde 0.06



9.Bitcoin SV yüzde 0.86



10.TRON yüzde 2.46 artarken



2.Ripple yüzde 0.25



6.Stellar yüzde 1.43 düştü. - İstanbul

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