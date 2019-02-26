Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Bitcoin 3,800 Doların Üzerine Çıktı

Kriptopara – Bitcoin 3,800 Doların Üzerine Çıktı

16 dakika önce

– Kripto para birimlerine ilişkin çeşitli ülkelerden yapılan yaptırım açıklamalarının ardından Pazartesi günü piyasada görülen aşağı yönlü hareketin ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken Bitcoin yeniden 3,800 doların üzerine çıktı.

Kriptopara – Bitcoin 3,800 Doların Üzerine Çıktı, System.String[]
– Kripto para birimlerine ilişkin çeşitli ülkelerden yapılan yaptırım açıklamalarının ardından Pazartesi günü piyasada görülen aşağı yönlü hareketin ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken Bitcoin yeniden 3,800 doların üzerine çıktı.

Kripto para birimlerinin yaygınlaşmasıyla ülkelerin yaptırım uygulamaları da hızlanırken, Rusya'dan gelen yeni düzenleme ve petrole dayalı kripto para birimi piyasaya sürme haberlerinin ardından Hindistan da harekete geçti. Twitter kullanıcısı Crpto Kanoon, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin kripto para birimleri yaptırımları ve kuralları için Hindistan yönetimine dört hafta süre tanıdığını ve oluşturulacak yasa çerçevesi kapsamında mahkemenin son kararını Hindistan Merkez Bankası işbirliğiyle vereceğini öne sürdü.

Yaptırım haberleri açıklanmaya devam ederken piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.13 artışla 3,844 dolara yükseldi ve 67 milyar 503 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50'sini oluşturdu.

Toplam  2,090 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden Bitcoin dışında son 24 saatte yüzde 4.76, yüzde 1.30, yüzde 1.71 ve yüzde 0.42 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash ve Tether yükselirken, Ripple'daki artışta, piyasanın en yüksek hacimli üçüncü kripto para biriminin dünyanın önde gelen kripto para borsası Coinbase'de işlem görmeye başlaması etkili oldu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 60'ı yükseldi ve yüzde 149.32 ile en çok 58'inci sıradaki Enjin Coin yükseldi. Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 130 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkamadı ve 129 milyar 77 milyon dolar oldu.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 29 milyar 721 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcpin yüzde 0.13

3.Ripple yüzde 4.76

5.Litecoin yüzde 1.30

6.Bitcoin Cash yüzde 1.71

7.Tetheryüzde 0.42 artarken

2. Ethereum yüzde 1.21

4.EOS yüzde 3.65

8.Stellar yüzde 0.29

9.TRON yüzde 0.88

10.Binance Coin yüzde 5.42 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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