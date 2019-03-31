Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Bitcoin 4,100 Doların Üzerine Yükseldi

Kriptopara – Bitcoin 4,100 Doların Üzerine Yükseldi

1 saat önce

– Kripto para birimleri piyasasında tepki alımlarının etkisiyle görülen hafif artışla, piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.15 artışla 4,104 dolara yükseldi.

Kriptopara – Bitcoin 4,100 Doların Üzerine Yükseldi, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasasında tepki alımlarının etkisiyle görülen hafif artışla, piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.15 artışla 4,104 dolara yükseldi.

Toplam 16,717 adet piyasada işlem gören 2,136 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.15 artışla 4,104 dolara yükseldi ve 72 milyar 319 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.2'sini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 4.07, yüzde 0.60 ve yüzde 0.75 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin, Stellar ve Cardano yükselirken, en büyük 100'den son 24 saatte 56'sı yükseldi ve söz konusu artışa yüzde 29.45 ile 82'nci sıradaki Elastos öncülük etti.

Piyasadaki hafif yukarı yönlü eğilime paralel olarak piyasa hacmi 144 milyar 149 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 831 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.15

7.Binance Coin yüzde 4.07

8.Stellar yüzde 0.60

10.Cardano yüzde 0.75 yükselirken

2. Ethereum yüzde 0.51

3.Ripple yüzde 0.80

4.EOS yüzde 0.97

5.Litecoin yüzde 0.37

6.Bitcoin Cash yüzde 0.80

9.Tether yüzde 0.20 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:08 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Yakın Korumasını da Dolandırdığı Ortaya Çıktı Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması Pazartesi İtibarıyla Sona Eriyor Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:37:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Bitcoin 4,100 Doların Üzerine Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]