Kriptopara – Bitcoin 4 Bin Doların Altına İndi

– Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.99 düşüşle 4 bin doların altına geriledi.

– Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.99 düşüşle 4 bin doların altına geriledi.



Piyasada bir süredir görülen artış eğiliminin ardından sabah saatlerinde görülen dalgalanmaların etkisiyle 67 milyar 339 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.99 düşerek 3,853 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 51.8'ini oluşturdu.



Toplam 16,055 adet piyasada işlem gören 2,096 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 13.98 ile yalnızca sabah saatlerindeki artışını koruyan TRON artarken, yüzde 11.0 ile en çok Bitcoin Cash düştü. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de 88'si gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 16.05 ile 52'inci sıradaki Holo öncülük etti.



Ayı piyasasının baş göstermesiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre sekiz milyar dolara denk gelen yüzde 6.15 düşüşle 130 milyar 43 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 18 milyar 831 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):



1.Bitcoin yüzde 4.99



2.Ethereum yüzde 8.63



3.Ripple yüzde 3.20



4.Bitcoin Cash yüzde 11.0



5.EOS yüzde 3.80



6.Stellar yüzde 4.70



7.Litecoin yüzde 8.92



9.Tether yüzde 0.15



10. Bitcoin SV yüzde 7.68 düşerken



8.TRON yüzde 13.98 arttı. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı

Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak