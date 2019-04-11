Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Bitcoin 5,200 Dolar Düzeyine Döndü

Kriptopara – Bitcoin 5,200 Dolar Düzeyine Döndü

1 saat önce

– Kripto para birimleri projelerinin artarak devam ettiği açıklamalarının ardından Çarşamba günü piyasada etkili olan yukarı yönlü eğilimin ardından Bitcoin Perşembe günü 5,200 dolar düzeyine döndü.

Kriptopara – Bitcoin 5,200 Dolar Düzeyine Döndü, System.String[]
– Kripto para birimleri projelerinin artarak devam ettiği açıklamalarının ardından Çarşamba günü piyasada etkili olan yukarı yönlü eğilimin ardından Bitcoin Perşembe günü 5,200 dolar düzeyine döndü.

Toplam 2,165 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.63 düşüşle 5,222 dolara geriledi ve 92 milyar 127 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte tümü düştü.

Piyasadaki düşüşün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 177 milyar 839 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 509 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

1.Bitcoin yüzde 0.36,

2. Ethereum yüzde 4.95,

3.Ripple yüzde 4.75,

4.Litecoin yüzde 3.32,

5.EOS yüzde 2.66,

6.Bitcoin Cash yüzde 6.3

7.Binance Coin yüzde 4.45

8.Stellar yüzde 5.34

9.Tether yüzde 0.05 ve

10.Cardano yüzde 0.36 düştü. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:22 Kaynak: DHA
Ekonomi
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