Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Bitcoin 5,200 Doların Üzerine Çıktı

Kriptopara – Bitcoin 5,200 Doların Üzerine Çıktı

1 saat önce

– Kripto para birimleri piyasalarında spekülasyona ilişkin yapılan açıklamalara rağmen Bitcoin'deki artış devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli birimi 5,200 doların üzerine çıktı.

Kriptopara – Bitcoin 5,200 Doların Üzerine Çıktı, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasalarında spekülasyona ilişkin yapılan açıklamalara rağmen Bitcoin'deki artış devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli birimi 5,200 doların üzerine çıktı.

Toplam 2,154 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.45 artışla 5,229 dolara yükseldi ve 92 milyar 221 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9'unu oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden Bitcoin dışında son 24 saatte yüzde 5.99, yüzde 0.16, yüzde 1.43 ve yüzde 0.51 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, EOS, Stellar ve Tether yükselirken, en büyük 100'den de 70'i geriledi ve yüzde 15.64 ile en çok 57'nci sıradaki Maximine Coin değer kaybetti.

Piyasadaki hafif aşağı yönlü eğilime rağmen en yüksek hacimli 10 kripto para birimin toparlanmasıyla piyasa hacmi 181 milyar 236 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 64 milyar 76 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.45

2.Ethereum yüzde 5.99

6.EOS yüzde 0.16

8.Seellar yüzde 1.43

10.Tether yüzde 0.51 artarken

3.Ripple yüzde 0.72

4.Bitcoin Cash yüzde 3.85

5.Litecoin yüzde 4.15

7.Binance Coin yüzde 3.46

9.Cardano yüzde 2.97 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:58 Kaynak: DHA

Ethereum, Ekonomi
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