Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Bitcoin 5,300 Dolara Yaklaştı

Kriptopara – Bitcoin 5,300 Dolara Yaklaştı

50 dakika önce

– Kripto para birimleri projelerinin artarak devam ettiği açıklamalarının ardından Çarşamba günü piyasada etkili olan yukarı yönlü eğilimin ardından Bitcoin 5,300 dolar düzeyine yaklaştı.

Kriptopara – Bitcoin 5,300 Dolara Yaklaştı, System.String[]
– Kripto para birimleri projelerinin artarak devam ettiği açıklamalarının ardından Çarşamba günü piyasada etkili olan yukarı yönlü eğilimin ardından Bitcoin 5,300 dolar düzeyine yaklaştı.

Toplam 2,160 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.38 artışla 5,290 dolara yükseldi ve 93 milyar 313 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9'unu oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.06 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Stellar ve Tether düşerken, en büyük 100'den de 78'i değer kazandı ve artış eğilimine yüzde 56.21 ile 99'uncu sıradaki REPO öncülük etti.

Piyasadaki olumlu görünümün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 183 milyar 162 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 48 milyar 443 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.38

2. Ethereum yüzde 1.68

3.Ripple yüzde 1.68

4.Litecoin yüzde 1.14

5.EOS yüzde 7.04

6.Bitcoin Cash yüzde 1.12

7.Binance Coin yüzde 0.96

9.Cardano yüzde 4.61 yükselirken

8.Stellar yüzde 0.06

10.Tether yüzde 0.01 düştü. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:14 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:04:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Bitcoin 5,300 Dolara Yaklaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]