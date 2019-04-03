Kriptopara – Bitcoin 5 Bin Doları Gördü, Piyasa Hacmi 170 Milyar Doların Üzerinde

– Kripto para birimleri piyasalarındaki artış eğilimine bağlı olarak piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin TSİ 06: 00'da yılın rekor düzeyi 5,000 dolara yükseldikten sonra son 24 saatte yüzde 5.74 artışla 4,949 dolara döndü ve piyasa hacmi de 170 milyar doların üzerine çıktı.
Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamalar ve tepki alımlarının etkisiyle görülen dalgalanma, Bitcoin'in 4,200 dolar sınırına ulaşmasının ardından boğa piyasasına dönüştü ve piyasada genel bir artış eğilimi başladı. Bitcoin'e paralel olarak en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de rekor artışlar görülürken, piyasa hacmi de Kasım 2018'den bu yana görülmeyen düzeylere ulaştı. Analistler söz konusu artışın, uzun bir süredir düşüş eğiliminin etkisinde olan piyasada normal olduğunu belirtirken, uluslararası finansal danışmanlık şirketi deVere Group CEO
'su Nigel Green
, "Uzun bir süre ayı bölgesinde hareket ettikten sonra Bitcoin'in geri dönebileceğine ilişkin işaretler var. Piyasanın dibi gördüğünü ve kripto kışının bittiğine inanıyorum. Gelecek aylarda Bitcoin'in daha da yükseleceğini ve yatırımcıların kazanç sağlayacağını düşünüyorum. Piyasa hacmi bakımından en yüksek hacimli birimde görülen bu artışın kripto para sektörüne de olumlu etkileri olacaktır."
Artış eğilimine bağlı olarak 87 milyar 206 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saate yüzde 5.74 artışla 4,949 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 50.6'sını oluşturdu. Yılın en yüksek düzeyi olan 5,000 dolar sınırına en son 19 Kasım'da ulaşan Bitcoin'deki olumlu seyir piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de yansıdı. En yüksek hacimli 10'dan Bitcoin Cash, son 24 saatte yüzde 40.12 değer kazanarak artışa öncülük ederken, yüzde 0.89 ile yalnızca Tether düştü.
Toplam 2,146 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 90'ı yükselirken, yüzde 43.09 ile en çok artış 30'uncu sıradaki Augur'da görüldü.
Piyasadaki genel artış eğilimine bağlı olarak en son Kasım ayında 170 milyar dolar düzeyini gören piyasa hacmi son 24 saatte 13 milyar dolara denk gelen yüzde 8.2 artışla 172 milyar 382 milyon dolara yükseldi.
En yüksek hacimli 100'deki artışa bağlı olarak piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte yüzde 32 milyar dolar artışla 80 milyar 503 milyon dolar düzeyine ulaşırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 5.74
2. Ethereum
yüzde 10.53
3.Ripple yüzde 6.66
4.Litecoin yüzde 20.42
5.EOS yüzde 13.76
6.Bitcoin Cash yüzde 40.12
7.Binance Coin yüzde 2.97
8.Stellar yüzde 5.29
9.Cardano yüzde 16.57 artarken
10.Tether yüzde 0.89 düştü. - İstanbul