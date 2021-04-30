KRİPTOPARA-Bitcoin 54,000, Ethereum 2,750 doların üzerinde - Son Dakika

KRİPTOPARA-Bitcoin 54,000, Ethereum 2,750 doların üzerinde

30.04.2021 08:10
KRİPTOPARA-Bitcoin 54,000, Ethereum 2,750 doların üzerinde, System.String[]

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle 55,000 doları aşan Bitcoin, daha sonra kar satışlarıyla döndüğü 54,000 doların üzerinde işlem görüyor.

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle 55,000 doları aşan Bitcoin, daha sonra kar satışlarıyla döndüğü 54,000 doların üzerinde işlem görüyor.

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, 2,700 doları aşan ikinci sıradaki Ethereum da, yükseldiği 2,750 doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı Cuma günü erken saatlerde yüzde 48.2'ye kadar inerken, Ethereum'un payı da yüzde 15'in üzerinde.Son 24 saat içinde 52,418.03 ve 54,706.16 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.04 artışla 54,087.51 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 8.45 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 6.0 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 12.9 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.15 artışla 2,751.45 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 22.01 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 318 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7.00 artışla 604.42 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.21 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 92.58 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 32 milyar dolar artışla 2.0 trilyon 97.1 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden iki birim de düşenler arasındaydı.Toplam 9,499 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 48.2'sini Bitcoin, yüzde 15.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 138 milyar dolar düzeyindeydi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "En üst düzey İsrail merkezli fiat ödeme sağlayıcısı Simplex artık Cardano (ADA) işlemlerini destekliyor. Simplex tarafından paylaşılan basın açıklamasına göre, Cardano'nun ilk yerel parası ADA, Simplex'in varlık paketine eklendi. Kripto-fiat ödeme işlemcisi Simplex tarafından ADA madeni paranın entegrasyonu, Cardano (ADA) topluluğu için büyük önem taşıyor. "Japon finans devi SBI Group'un CEO'su Yoshitaka Kitao, Ripple'ın halka açılacağını söyledi ve kurucu ortak Chris Larsen'in şirketin böyle bir yönde ilerlemesini istediğini ekledi: "Mevcut davadan sonra Ripple halka açılacak ... Chris bunu yapmak istiyor""VeChain (VET) Vakfı, NFT ekosistemini oluşturmak için 1 milyon dolarlık bir hibe programı başlattı. Program, pazar yerleri, token köprüler, DeFi uygulamaları, açık kaynak araçları ve daha fazlası gibi VeChainThor'daki NFT projelerini finanse edecek. VeChain'e göre, işletmeler NFT'lerin kitlesel olarak benimsenmesini sağlayacak. Kurumsal NFT'ler, bu tür işletmeler ve NFT endüstrisi iş birliğinin bir sonucu olacak."VeChain'e dayalı bir çözüm, Kıbrıs'taki insanlara Covid-19 ile mücadelede yardımcı olacaktır. Kıbrıs Akdeniz Hastanesi Dijital Dönüşüm Danışmanı Chris Pana, yeni E-HCert Uygulamasının lansmanını duyurdu. Uygulama tarafından toplanan bilgiler blok zinciri VeChainThor tarafından garanti edilecek ve Kıbrıs'taki Akdeniz Hastanesine iletilecektir. Bu nedenle, E-HCert Uygulaması dijital kanıt olarak uygulanmıştır. "Pana şöyle dedi : Yeni E-HCert Uygulamasının Kıbrıs Akdeniz Hastanesinde yayında olduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum. Son iki hafta içinde 500'den fazla kişi laboratuvar testlerini ve Covid-19 sonuçlarını Uygulamalarında aldı!."VeChain Vakfı İSE şunları ekledi : Kıbrıs Akdeniz Hastanesi'ndeki tıbbi personel için ilk 100 COVID-19 aşılama kaydı artık VeChain halka açık blok zincirinde güvenli bir şekilde saklanıyor. Bu teknoloji sayesinde, hükümetler ve bireyler sonuçların kalitesi ve geçerliliği konusunda güvence altına alınır." (Grafik)


KRİPTOPARA-Bitcoin 54,000, Ethereum 2,750 doların üzerinde

Amerika Birleşik Devletleri, Ethereum, Bitcoin, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KRİPTOPARA-Bitcoin 54,000, Ethereum 2,750 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


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