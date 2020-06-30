KRİPTOPARA-Bitcoin 9,000 doların üzerinde tutunuyor

Küresel piyasalarda ve Covid-19 pandemisine gelişmelerle 10 bin doların üzerinden sert bir şekilde düşen, kripto para piyasalarının en büyüğü Bitcoin, 9,100 - 9,200 doların üzerinde tutunuyor.
Bitcoin'in yüzde son 24 saatte 0.51 toparlanmayla 9,163.12 dolara yükseldiği piyasalarda, Ethereum 227.73 dolar, Tether 1.0 dolar, XRP 0.177 dolar, Bitcoin Cash 223.78 dolar, Bitcoin SV 158.60 dolar, Litecoin 41.41 dolar, Binance Coin 15.48 dolar, Crypto.com Coin 0.127 dolar ve EOS 2.36 dolar düzeyinde işlem görüyor.
Toplam 5,670 kripto para biriminin işlem gördüğü 22 bin 684 piyasada, piyasa hacmi 260 milyar 756 milyon doları ve son 24 saatteki işlem hacmi de 57 milyar 111 milyon doları buldu.