Son Dakika Haberleri: KRİPTOPARA – Bitcoin 9 bin doları, piyasa hacmi 286 milyar doları gördü
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KRİPTOPARA – Bitcoin 9 bin doları, piyasa hacmi 286 milyar doları gördü

16 dakika önce

– Kripto para birimleri piyasalarında Perşembe günü görülen artış eğiliminin etkisiyle 9 bin doların üzerine yükselen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.89 düşüşle 8,295 dolara döndü.

KRİPTOPARA – Bitcoin 9 bin doları, piyasa hacmi 286 milyar doları gördü, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasalarında Perşembe günü görülen artış eğiliminin etkisiyle 9 bin doların üzerine yükselen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.89 düşüşle 8,295 dolara döndü.
Tepki alımlarının etkisiyle piyasada etkili olan artış eğiliminin ardından30 Mayıs'ta TSİ 19: 09'da 9,005 dolara yükselen piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.89 düşüşle 8,295 dolara geriledi. Bitcoin, 147 milyar 96 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.2'sini oluşturdu.
Piyasalara ilişkin gelişmeler kapsamında kripto para birimleri analiz şirketi Diar'ın son araştırması, Facebook'un GlobalCoin ismiyle piyasaya süreceği iddia edilen kripto para biriminin, platformun kullanıcı ara yüzüne paralel olarak öngörülenden az kullanılacağını ortaya koydu. Diar'ın araştırması, Facebook kullanıcılarının yarısından azının 35 yaş altı kullanıcılar olduğunu gösterirken, 65 AŞ üstü kullanıcı sayısının da 2021'den bu yana ikiye katlandığını otaya koydu. Söz konusu yaş grubunun Bitcoin'e yönelik ilgi ve yatırım taleplerinin ise yaş grupları arasındaki en düşük veriyi gösterdiğini belirten araştırmada, yaşlı nüfusun kripto para birimi adaptasyonunun oldukça zor olabileceğini öne sürdü.
Gelişmelerin ardından toplam 2,212 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 90'ı geriledi. En büyük 100'den son 24 saatte yüzde 29.06, yüzde 16.78, yüzde 11.40, yüzde 10.06, yüzde 9.14, yüzde 5.44, yüzde 0.48, yüzde 0.32, yüzde 0.27, yüzde 0.22 ve yüzde 0.11 ile sırasıyla yalnızca HedgeTrade, MonaCoin, Bytecoin, Maximine Coin, HyperCash, Cosmos, USD Coin, PAxos Standard Token, TrueUSD, Dogecoin ve Dai yükseldi. Piyasadaki artışa da son 24 saatte yüzde 20.18 ile 37'nci sıradaki Bitcoin Diamond öncülük etti.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte 18.55 ile en çok Bitcoin SV düştü.
Piyasadaki düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi 30 Mayıs'ta TSİ 19: 07'de 286 milyar dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 6.8 düşüşle 261 milyar 652 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 101 miyar 15 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
Bitcoin yüzde 4.89
Ethereum yüzde 9.76
Ripple yüzde 8.77
Bitcoin Cash yüzde 9.96
EOS yüzde 8.28
Litecoin yüzde 8.10
Binance Coin yüzde 6.86
Bitcoin SV yüzde 18.55
Tether yüzde 0.34
Stellar yüzde 8.29 düştü. (Grafik)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:46 Kaynak: DHA
Ekonomi
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