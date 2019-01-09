Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Bitcoin'in 4 Bin Dolar Üzerindeki Seyri Devam Ediyor

Kriptopara – Bitcoin'in 4 Bin Dolar Üzerindeki Seyri Devam Ediyor

25 dakika önce

– Dünya genelinde merkez bankalarının kripto para birimlerine ilişkin yaklaşımlarının değişmesiyle kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, Bitcoin 4 bin dolar üzerindeki düzeyini korumaya devam ediyor.

Kriptopara – Bitcoin'in 4 Bin Dolar Üzerindeki Seyri Devam Ediyor, System.String[]
– Dünya genelinde merkez bankalarının kripto para birimlerine ilişkin yaklaşımlarının değişmesiyle kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, Bitcoin 4 bin dolar üzerindeki düzeyini korumaya devam ediyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yayınladığı raporda, ankete katılan 63 merkez bankasından yüzde 70'inin kendi dijital para birimini (central bank digital currencies/ CBDC) piyasaya sürme konusunda çalışmalar yaptığını ortaya koydu. Aralarında İsveç, Uruguay ve Güney Afrika'nın bulunduğu beş ülkedeki merkez bankasının pilot projelerini piyasaya sürdüğünü belirten rapor, yüzde 40'ının ise bu konuda emin olmadığını vurguladı.

Merkez bankalarının kripto para birimleri üzerindeki kararsızlığı sürerken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.19 artışla 4,053 dolara yükseldi ve 70 milyar 818 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,091 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.37 ile yalnızca Bitcoin SV düştü. En büyük 100 kripto para birimindeki artış eğilimine yüzde 24.71 ile 51'inci sıradaki Holo öncülük ederken, son 24 saatte gerileyen 21 kripto para birimi arasından da yüzde 7.37 ile en çok 70'inci sıradaki MaidSafeCoin düştü.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 136 milyar 933 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 25 milyar 555 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.19

Ethereum yüzde 1.84

Ripple yüzde 0.74

Bitcoin Cash yüzde 1.32

EOS yüzde 2.13

Litecoin yüzde 3.02

Stellar yüzde 2.09

Tether yüzde 0.36

TRON yüzde 7.73 artarken

Bitcoin SV yüzde 0.37 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:33 Kaynak: DHA

Güney Afrika, Merkez, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu Emine Erdoğan, Paralı Poşet Uygulamasını Değerlendirdi

Erdoğan'ın "Faşistliğin Dik Alasıdır" Sözlerine Yanıt Veren Sanatçı Rutkay Aziz: Mozart'ı Korumaktan Yanayım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 09:58:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Bitcoin'in 4 Bin Dolar Üzerindeki Seyri Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]