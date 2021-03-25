KRİPTOPARA-Bitcoin'in piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına indi

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü vurguladığı açıklamasının ardından gelen satışlarla 52,000 dolar düzeyine, piyasa hacmi de 1.0 trilyon doların altına indi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketlerinden araç alan müşterilerinin ödemeleri Bitcoin ile yapabileceklerini duyurdu. Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık Tesla aracınızı Bitcoin ile satın alabilirsiniz" dedi ve ekledi: "Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin devrelerini doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, yaygın para birimine dönüştürülmek yerine Bitcoin olarak saklanacak," diye ekledi.