KRİPTOPARA-Bitcoin'in piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına indi - Son Dakika

KRİPTOPARA-Bitcoin'in piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına indi

25.03.2021 08:07
KRİPTOPARA-Bitcoin'in piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına indi, System.String[]

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü vurguladığı açıklamasının ardından gelen satışlarla 52,000 dolar düzeyine, piyasa hacmi de 1.0 trilyon doların altına indi.

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü vurguladığı açıklamasının ardından gelen satışlarla 52,000 dolar düzeyine, piyasa hacmi de 1.0 trilyon doların altına indi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketlerinden araç alan müşterilerinin ödemeleri Bitcoin ile yapabileceklerini duyurdu. Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık Tesla aracınızı Bitcoin ile satın alabilirsiniz" dedi ve ekledi: "Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin devrelerini doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, yaygın para birimine dönüştürülmek yerine Bitcoin olarak saklanacak," diye ekledi.

Son 24 saat içinde 52,129.25 ve 57,262.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.08 düşüşle 52,622.37 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.46 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982.61 milyar dolara inerek, 1.0 trilyon doların altına geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.17 düşüşle 1,586.64 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 13.54 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 182.75 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise son 24 saatte yüzde 0.01 artışla 1.00 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.23 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.33 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 68 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 633 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarındaki kar satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 87 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz birim de ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 8,937 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,986 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.1'ini Bitcoin, yüzde 11.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 31 milyar dolarlık artışla 128 milyar dolar düzeyindeydi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "XRP yatırımcıları, XRP'nin kripto para borsalarında listelenmesi için kampanya başlattı. İnternet üzerinden başlatılan kampanya, SEC'in davası nedeniyle XRP'yi liste dışı bırakan borsaları kapsıyor. "RelistXRP (XRP'yi yeniden listeleyin)" hashtag'inin Hollandda'da gündem olduğu açıklandı."Çin'in dijital yuanı ilk defa iki şirket arasında ödeme yöntemi olarak kullanıldı. Çin'in Dalian şehrinde yapılan işlem iki enerji firmasını kapsıyor. İşletmeler arasında dijital yuanın kullanılmasının ise hızı ve verimliliği etkileyebileceği düşünülüyor. Ancak, anonimlik konusu hala çözümlenebilmiş değil. Çin'in dijital yuan sayesinde işlem detaylarını görebileceği konuşuluyor."Nandan Nilekani, Hindistanlıların kripto paralara "varlık sınıfı" statüsünde sahip olmaları gerektiğini açıkladı. Ünlü milyarder, kripto paraları değer deposu olarak görüyor ve küçük ve orta işletmelerin Bitcoin kullanmalarına izin verilmesi gerektiğini düşünüyor. Hindistan Merkez Bankası, kripto paraları yasaklamaya çalışıyor, ancak ülkede önemli tutan isimler bu konuda farklı ataklar beklediklerini dile getiriyor."IOTA Vakfı Kurucu Ortağı ve CEO'su Dominik Schiener yaptığı açıklamada kripto para biriminin kendini yeniden keşfettiğini söyledi .CEO açıklamalarında, IOTA için, 'O kadar değişti ki, geliştiricileri pratikte yeni bir proje hakkında konuşacaklar. Ayrıca IOTA'nın En son güncellemesi olan Firefly cüzdanını kripto depolama, takas, ticaret, NFT barındırma vb hedeflere ulaşmak için tasarlandı' dedi." (Grafik)


KRİPTOPARA-Bitcoin'in piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına indi

Merkez Bankası, Kripto paralar, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KRİPTOPARA-Bitcoin'in piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına indi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60 Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60         
01:16
Mesut Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı Mesut Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı         
00:45
Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu         
00:16
Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu         
23:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 08:30:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KRİPTOPARA-Bitcoin'in piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei