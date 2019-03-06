Kriptopara – Bitcoin Yeniden 3,900 Dolar Sınırında

– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan ve uzun süreli yukarı yönlü eğilim öngören açıklamalar ve tepki alımlarının etkisiyle piyasada yeniden artış baş gösterdi ve Bitcoin 3,850 doları aşarken, piyasa hacmi 130 milyar dolar düzeyinin üzerine çıktı.
Bitcoin, Şubat ayında piyasalarda etkili olan artış eğilimiyle 4,000 dolar düzeylerine kadar yükselmiş ve yatırımcılar, piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin yeniden düzenli boğa hareketi izleyeceğini öngörmüştü. Söz
konusu öngörüler kapsamında, Wall Street
analisti ve Fundstrat ortak kurucusu Tom Lee, 2019'un kripto para birimleri için "harika bir yıl" olacağını söylemişti:
"Kripto para birimleri piyasası 2018'de çok kötü bir yıl geçirdi, bu yüzden birçok kişinin kripto para birimleri piyasalarına olan güvensizliğini anlayabiliyorum fakat 2019 kripto para birimleri fiyatları ve blockchain endüstrisi için harika bir yıl olacak. Şu an kripto para birimleri piyasaları açısından adaptasyonun başındayız ve ilk günden bu yana çok büyük değişimlerin yaşanmadığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem, fiyat artışındaki ivmenin iyileşmeye başladığı ve söz konusu iyileşmeleri destekleyen yeterli faktör olduğu sürece bu durumun kripto para birimi sahibi olmak için harika bir zaman olduğuna işaret ediyor."
Söz konusu öngörüye paralel olarak kripto para birimleri piyasalarında Salı akşam saatlerinde başlayan yukarı yönlü hareketle Bitcoin yüzde 3.0 değer kazanmış fakat sonrasında diğer yüksek hacimli kripto para birimlerinde görülen düşüşle 3,600 dolar düzeyine gerilemişti. Litecoin'in yüzde 14 artmasıyla Bitcoin de toparlanmaya başlamış ve TSİ 17: 36'da 3,915 dolar düzeyine kadar yükselmişti.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte ise yüzde 3,02 artışla 3,881 dolara yükseldi ve 68 milyar 213 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.7'sini oluşturdu.
Toplam 2,102 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 14.61 ile en çok EOS artarken, yüzde 13.90 ile EOS'u Litecoin takip etti ve yüzde 0.08 ile yalnızca Tether değer kaybetti.
En büyük 100'den son 24 saatte 89'u değer kazandı ve söz konusu artışa yüzde 21.35 ile 27'nci sıradaki Bitcoin Gold öncülük etti. Piyasadaki toparlanmayla piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.9 artışla 131 milyar 816 milyon dolara yükseldi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 34 milyar 670 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 3.02
2. Ethereum
yüzde 7.48
3.Ripple yüzde 2.80
4.EOS yüzde 14.61
5.Litecoin yüzde 13.90
6.Bitcoin Cash yüzde 4.85
8.Binance Coin yüzde 3.41
9.Stellar yüzde 1.61
10.TRON yüzde 4.13 artarken
7.Tether yüzde 0.08 düştü. - İstanbul