KRİPTOPARA-Bitcoin yeniden 8,000 doların üzerinde

Covid-19 pandemisine ilişkin alınan ekonomik önlemlerin ardından sert düşerek Mart ayında 5,000 dolar düzeyine kadar gerileyen Bitcoin, yeniden toparlanarak uzun aradan sonra yeniden 8,000 doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasası yatırımcıları Mayıs ortasında yapılması beklenen Bitcoin bölünmesine doğru alımlarını artırdılar. Önceki iki bölünmenin ikisinde de Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yükseğine tırmanmıştı.

Bitcoin yüzde 3.26 artışla 8,001.69 dolar ile 10 Mart'tan bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Bu artışla Bitcoin'in son bir aydaki yükselişi yüzde 35'i buldu.

Swiss"e Bank'dan Chris Thomas, Bİtcoin'deki tırmanışın son günlerde hız kazandığına dikkat çekerek, "Bu aşamada, önümüzdeki birkaç gün içinde, belki de 7,000 dolara kadar geri çekilme olasılığı da var" dedi.