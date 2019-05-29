Son Dakika Haberleri: KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 8,500 doların üzerine yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 8,500 doların üzerine yükseldi

1 saat önce

– Kripto para birimleri piyasalarında görülen düşüş eğilimi, tepki alımlarının etkisiyle yerini artışa bıraktı ve Bitcoin 8,500 doların üzerine yükseldi.

KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 8,500 doların üzerine yükseldi, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasalarında görülen düşüş eğilimi, tepki alımlarının etkisiyle yerini artışa bıraktı ve Bitcoin 8,500 doların üzerine yükseldi.
Kripto para birimleri piyasalarında görülen yüksek volatilitenin etkisiyle en yüksek hacimli 10 birimde görülen düşüş eğiliminin ardından piyasada yeniden artış görüldü. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.28 artışla 8,720 dolara yükseldi ve 154 milyar 608 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.1'ini oluşturdu.
Toplam 2,212 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.09 düşüşle yalnızca Tether gerilerken, en büyük 100'den de son 24 saatte 63'ü yükseldi ve son 24 saatte yüzde 41.60 ile en çok Bitcoin SV değer kazandı. Bitcoin SV, söz konusu artışla Stellar'ı geride bırakarak dokuzuncu sıraya yükseldi.
Piyasadaki gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.2 artışla 275 milyar 684 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar 930 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 0.28
2.Ethereum yüzde 0.82
3.Ripple yüzde 6.04
4.Bitcoin Cash yüzde 4.09
5.EOS yüzde 1.90
6.Litecoin yüzde 1.89
7.Binance Coin yüzde 0.99
9.Bitcoin SV yüzde 41.60
10.Stellar yüzde 3.75 yükselirken
8.Tether yüzde 0.09 düştü. (Grafik)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:49 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor Ekonomistler Türkiye ekonomisi için 1. çeyrekte yüzde 2,5 daralma bekliyor Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:39:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 8,500 doların üzerine yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]