KRİPTOPARA – BoJ açıklamasıyla piyasa yukarıya döndü

Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) Bitcoin'e yönelik yapılan yeni açıklamaların ardından piyasanın yönü yukarıya döndü ve Bitcoin 10 bin 134 dolarla yeniden 10 bin doların üzerine yükseldi.Japonya merkezli Nikkei Asian Review, adını açıklamadığı bir üst düzey BoJ yetkilisine dayandırdığı haberinde, Pekin ve Tokyo yönetimlerinin kripto paralara karşı tavırlarını karşılaştırdı.Çin'in dışarıya sermaye kaçışını engellemek amacıyla 2017 yılında ülkede kripto para borsalarını yasakladığını hatırlatan gazete, Japonya Merkez Bankası yetkilisinin ise kendilerinin farklı bir tutum içinde olduğunu söylediğini aktardı.Habere göre, BoJ üst düzey yetkilisi, "Sermaye çıkışı korkuları nedeniyle Çinliler tüm finansal varlıkları düşman olarak görüyor" dedi ve ekledi:"Ama biz çıkışlar konusunda endişelenmiyoruz. (Bitcoin'in) arkasındaki teknolojiyi seviyoruz ve teknoloji komünitesi ile temastayız. Bitcoini destekliyoruz ama kontrollerle."Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.10 artışla 10 bin 134 dolara yükseldi ve 181 milyar 303 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.6'sını oluşturdu.Toplam 2,473 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 83'ü yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 14.62 ile 31'inci sıradaki Basic Attention Token öncülük etti. En yüksek hacimli 10 birimden de son 24 saatte yüzde 4.34 ile en çok EOS değer kazandı.Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 264 milyar 325 milyon dolarla yeniden 260 milyar doların üzerine yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 58 milyar 431 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;Bitcoin yüzde 1.10Ethereum yüzde 2.94Ripple yüzde 3.30Bitcoin Cash yüzde 2.75Litecoin yüzde 4.27Binance Coin yüzde 1.62Tether yüzde 1.16EOS yüzde 4.34Bitcoin SV yüzde 1.99Monero yüzde 2.75 yükseldi. (Grafik)