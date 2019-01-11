Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Çin Yaptırımlarıyla En Büyük 100'den 93'ü Düştü

Kriptopara – Çin Yaptırımlarıyla En Büyük 100'den 93'ü Düştü

37 dakika önce

– Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in blockchain platformları üzerine yaptırımlar uygulayacağı haberlerinin ardından piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 93'ü geriledi.

Kriptopara – Çin Yaptırımlarıyla En Büyük 100'den 93'ü Düştü, System.String[]
– Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in blockchain platformları üzerine yaptırımlar uygulayacağı haberlerinin ardından piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 93'ü geriledi.

Çin'in Sanal Gerçekli Yönetimi (CAC) yayınladığı duyuruda, 15 Şubat'ta uygulamaya konulacak olan Blockchain Bilgi Hizmetleri Yönetimi Yaptırımları'nın (Blockchain Information Service Management Regulations) Çin genelinde "blockchain teknolojisi ve bağlı servislerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini teşvik edeceği" ve söz konusu kuralların "ulusal güvenlik, kamu menfaati ve Çin halkının yasal haklarını" korumak amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Çin'deki gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.58 düşüşle 3,672 dolara geriledi ve 64 milyar 185 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.3'ünü oluşturdu.

Toplam 2,102 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.30 ile yalnızca Tether yükselirken, Perşembe günü sekizinci sıraya yükselen TRON ise son 24 saatte yüzde 15.38 düşüşle genel düşüş eğilimine öncülük etti ve yeniden dokuzuncu sıraya indi.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 10.35, yüzde 1.91, yüzde 1.10, yüzde 0.59, yüzde 0.59, yüzde 0.30 ve yüzde 0.13 ile sırasıyla yalnızca Verge, Dai, Aurora, Gemini Dollar, USD Coin, Tether ve TrueUSD artarken, yüzde 18.18 ile de en çok 47'nci sıradaki Revain düştü.

Genel düşüşe paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 16 milyar dolara denk gelen yüzde 13.11 düşüşle 122 milyar 698 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 23 milyar 402 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 7.58

2. Ethereum yüzde 9.82

3.Ripple yüzde 11.64

4.Bitcoin Cash yüzde 13.85

5.EOS yüzde 15.00

6.Stellar yüzde 12.85

7.Litecoin yüzde 12.21

9.TRON yüzde 15.38

10.Bitcoin SV yüzde 12.15 düşerken

8.Tether yüzde 0.30 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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