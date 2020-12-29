KRİPTOPARA-Coinbase'in "durdurma" açıklamasıyla XRP yüzde 22 düştü

Kripto para borsası Coinbase'in XRP'nin satışlarını durduracağını açıklamasının ardından XRP fiyatları yüzde 22 düşüşle 0.19 dolara kadar indikten sonra 0.20 dolara toparlandı.

Coinbase, ABD sermaye piyasası düzenleme kurumu SEC tarafından açılan dava nedeniyle XRP işlemlerini durduracağını açıklamıştı. SEC, XRP ile ilişkili blokzincir şirketi Ripple Labs'ın kayıt dışı dijital menkul kıymet ihracı yoluyla 1.3 milyar dolar para topladığını ileri sürmüş ve dava açacağını duyurmuştu.