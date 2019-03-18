Kriptopara – Düşüş Eğilimiyle Bitcoin 0.41 Düştü

– Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların ardından dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin yüzde 0.41 değer kaybetti.

– Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların ardından dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin yüzde 0.41 değer kaybetti.



Kripto para gelişmeleri kapsamında, Yeni Zelanda merkezli Cryptopia kripto para borsasına Ocak ayında düzenlenen saldırının ardından borsa Mart sonunda yeniden açılma planlarını duyurdu. Cryptopia'ya düzenlenen saldırı kapsamında kripto para birimleri ve blockchain veri analiz şirketi Elementus yaptığı incelemelerin ardından, söz konusu saldırı sonucunda siber saldırganların 16 milyon dolar değerinde Ethereum (ETH) çaldığını iddia etmişti. Saldırının ardından sistemin bakıma girmesinden önce bir süre yatırımcıların işlemlerine devam etmesine izin veren borsa, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Mart ayı sonunda yeniden işlemlere başlamayı hedeflediklerini duyurdu.



Kripto para birimlerine ilişkin gelişmeler devam ederken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.41 düşüşle 4,011 dolara geriledi ve 70 milyar 854 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9'unu oluşturdu.



Toplam 2,106 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 5.16, yüzde 0.03 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Stellar ve Tether yükselirken, en büyük 100'den de 67'si değer kaybetti ve söz konusu düşüşe yüzde 7.41 ile 42'nci sıradaki ABBC Coin öncülük etti.



Gelişmelerin ardından Bitcoin'in 16 Mart'ta 4 bin dolar düzeyini görmesinin ardından piyasanın en büyük 10'unda görülen artışa paralel olarak 140 milyar dolar düzeyini gören piyasa hacmi, söz konusu dalgalanmanın etkisiyle 138 milyar 79 milyon dolara geriledi.



Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 29 milyar 267 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);



1.Bitcoin yüzde 0.41



2.Ethereum yüzde 1.15



3. Ripple yüzde 0.91



4.Litecoin yüzde 2.58



5.EOS yüzde 1.53



7.Binance Coin yüzde 2.88



10.TRON yüzde 1.39 düşerken



6.Bitcoin Cash yüzde 5.16



8.Stellar yüzde 0.03



9.Tether yüzde 0.01 arttı. - İstanbul

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