Kriptopara – En Büyük 10'dan 61'i Düştü

– Çeşitli açıklama ve yaptırım haberlerinin ardından kripto para birimi piyasalarında görülen dalgalanmalar devam etti ve son 24 saatte en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından 61'i düştü.

– Çeşitli açıklama ve yaptırım haberlerinin ardından kripto para birimi piyasalarında görülen dalgalanmalar devam etti ve son 24 saatte en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından 61'i düştü.



Toplam 16,296 adet piyasada işlem gören 2,108 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.14 düşüşle 4,025 dolara geriledi ve 70 milyar 835 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8'ini oluşturdu.



Piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 61'i geriledi ve piyasada etkili olan düşüş eğilimine yüzde 5.79 düşüşle 24'üncü sıradaki Crypto.com Chain öncülük etti.



En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 3.90, yüzde 0.39 ve yüzde 0.15 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Stellar ve Tether artarken, yüzde 2.50 ile de en çok Litecoin değer kaybetti.



Piyasadaki dalgalanmaya paralel olarak piyasa hacmi 139 milyar 344 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 11 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);



1.Bitcoin yüzde 0.14



2.Ethereum yüzde 1.12



3.Ripple yüzde 0.13



4.Litecoin yüzde 2.50



5.EOS yüzde 1.16



7.Binance Coin yüzde 1.60



10.TRON yüzde 1.56 düşerken



6.Bitcoin Cash yüzde 3.90



8.Stellar yüzde 0.39



9.Tether yüzde 0.15 arttı. - İstanbul

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