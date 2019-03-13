Kriptopara – En Büyük 10'dan Altısı Düştü

– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde altısı geriledi.

– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde altısı geriledi.



Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.09 düşüşle 3,913 dolara geriledi ve 68 milyar 819 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.3'ünü oluşturdu.



Toplam 2,104 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.60, yğzde 0.01, yüzde 0.72 ve yüzde 0.40 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Bitcoin Cash, Binance Coin ve Tether yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından da 44'ü düştü ve yüzde 30.51 ile en çok 86'ncı sıradaki Zcoin değer kaybetti.



Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 134 miyar 253 milyon dolar olurken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 29 milyar 762 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);



1.Bitcoin yüzde 0.09



2.Ethereum yüzde 0.68



4. Litecoin yüzde 0.40



5.EOS yüzde 1.26



9.Stellar yüzde 0.71



10.TRON yüzde 0.07 düşerken



3.Ripple yüzde 1.60



6.Bitcoin Cash yüzde 0.01



7.Binance Coin yüzde 0.72



8.Tether yüzde 0.40 arttı. (Grafik) - İstanbul

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