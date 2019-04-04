Kriptopara – En Büyük 10'dan Beşi Geriledi

– Kripto para birimi piyasalarında Çarşamba günü görülen artış eğiliminin ardından piyasadaki dalgalanmanın etkisiyle en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte beşi gerilerken, blockchain teknolojisinin Avrupa Birliği'nde (AB) adaptasyonunu artırmak için yeni bir birlik...

– Kripto para birimi piyasalarında Çarşamba günü görülen artış eğiliminin ardından piyasadaki dalgalanmanın etkisiyle en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte beşi gerilerken, blockchain teknolojisinin Avrupa Birliği'nde (AB) adaptasyonunu artırmak için yeni bir birlik kurulduğu duyuruldu.



Ripple, SWIFT ve IBM gibi 100'den fazla şirketin katıldığı ve Uluslararası Güvenilir Blockchain Uygulamaları Birliği (International Association of Trusted Blockchain Applications/INATBA) ismiyle kurulan birliğin hem özel hem de kamu sektörünün devlet yetkilileriyle daha iyi iletişim kurabilmesi ve blockchain altyapılarında "dürüstlük ve şeffaflığın" sağlanabilmesini amaçladığı belirtildi.



Gelişmelerin ardından kripto para birimi piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'deki artış devam ederken, piyasanın belirleyicisi son 24 saatte yüzde 1.12 artışla 5,013 dolarda işlem gördü ve 88 milyar 363 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8'ini oluşturdu.



Toplam 2,147 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 2.14, yüzde 2.35, yüzde 0.24, yüzde 0.69 ve yüzde 0.46 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Ripple, Binance Coin, Stellar ve Tether düşerken, yüzde 16.61 ile en çok Bitcoin Cash yükseldi.



En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 52'si düştü ve yüzde 41.01 ile söz konusu düşüşe 61'inci sıradaki Maximine Coin öncülük etti.



Piyasadaki dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi 173 milyar 834 milyon dolara inerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar 880 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;



1.Bitcoin yüzde 1.12



4.Litecoin yüzde 6.90



5.Bitcoin yüzde 16.61



6.EOS yüzde 1.17



9.Cardano yüzde 1.20 yükselirken



2.Ethereum yüzde 2.14



3.Ripple yüzde 2.35



7.Binance Coin yüzde 0.24



8.Stellar yüzde 0.69



10.Tether yüzde 0.46 düştü. - İstanbul

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