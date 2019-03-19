Son Dakika Haberleri: Kriptopara – En Büyük 10'dan Dokuzu Yükseldi

Kriptopara – En Büyük 10'dan Dokuzu Yükseldi

1 saat önce

– Kripto para birimleri ve altında yatan blockchain teknolojisine ilişkin kurumsal adaptasyon devam ederken, piyasada görülen artış eğilimini ABD merkezli öncü bilişim teknolojisi şirketi IBM'in "iki büyük ABD bankasıyla" kripto para oluşturmak için görüştüğü haberi destekledi ve en büyük...

Kriptopara – En Büyük 10'dan Dokuzu Yükseldi, System.String[]
– Kripto para birimleri ve altında yatan blockchain teknolojisine ilişkin kurumsal adaptasyon devam ederken, piyasada görülen artış eğilimini ABD merkezli öncü bilişim teknolojisi şirketi IBM'in "iki büyük ABD bankasıyla" kripto para oluşturmak için görüştüğü haberi destekledi ve en büyük 10'dan dokuzu yükseldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, IBM havale ve ödeme işlemlerinde kullanılacak bir kripto para oluşturulması için "iki büyük ABD bankasıyla" görüşüyor. Söz konusu bankalar hakkında bir bilgi verilmezken, IBM blockchain başkanı Jesse Lund blockchain ve kripto para birimlerine olan söz konusu ilginin ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın piyasaya sürdüğü JPM Coin'den sonra oluştuğunu söyledi.

IBM gelişmelerinin ardından 71 milyar 309 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.69 artışla 4,052 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 50.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,108 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.30 ile yalnızca Tether düşerken, en büyük 100'den de son 24 saatte 67'si yükseldi.

Piyasadaki yukarı yönlü eğilime paralel olarak piyasa hacmi 140 milyar 335 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 29 milyar 63 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.69

2. Ethereum yüzde 0.70

3.Ripple yüzde 0.39

4.Litecoin yüzde 0.86

5.EOS yüzde 0.62

6.Bitcoin Cash yüzde 0.16

7.Stellar yüzde 6.56

9.Tether yüzde 0.50

10.TRON yüzde 0.47 yükselirken

8.Tether yüzde 0.30 düştü. (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:07 Kaynak: DHA

Bloomberg, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Rapçi OG Maco, Et Yiyen Bakteri Kaptı THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açtı Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:17:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kriptopara – En Büyük 10'dan Dokuzu Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]