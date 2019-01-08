Kriptopara – En Büyük 10'dan Sekizi Geriledi, Bitcoin Sv 10'uncu Sıraya İndi

Afrika'nın bir sonraki olası kripto balonunda büyük etkisi olabileceği uyarısıyla, piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte sekizi gerilerken, Bitcoin SV yüzde 1.71 düşüşle 10'uncu sıraya düştü.

Afrika'nın bir sonraki olası kripto balonunda büyük etkisi olabileceği uyarısıyla, piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte sekizi gerilerken, Bitcoin SV yüzde 1.71 düşüşle 10'uncu sıraya düştü.



Zycrypto.com'da yazdığı yazıda Livine Sanchez, çoğu kripto para birimi ve blockchain şirketinin projelerini ve ofislerini Afrika'ya taşıdığına dikkat çekerken, söz konusu durumun Çin'in ekonomik gelişiminin büyük oranda Afrika üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere bağlı olmasının etkili olduğunu belirtti:



"Çin yönetimi ve yatırımcılar, Çin'deki ekonomik gelişmenin Afrika sayesinde olduğunu keşfettikten sonra Çin'den Afrika'ya yapılan ihracat hacmi büyük oranda yükseldi. Bu sırrın keşfi, Afrika'da kripto adaptasyonunun artması, kripto varlıkların değerini artırarak yeni bir kripto balonu oluşmasına yol açabileceği düşüncesiyle, Binance ve Luno gibi projelerin Afrika ülkelerinde genişlemesine neden oldu."



Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.29 düşüşle 4,017 dolara geriledi ve 70 milyar 183 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9'unu oluşturdu.



Toplam 2,086 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde Salı günü yeniden düşüş görülürken, son 24 saatte yüzde 0.68 ve yüzde 6.75 ile sırasıyla yalnızca Stellar ve TRON yükseldi. Bitcoin SV, yüzde 1.71 düşüşle 10'uncu sıraya geriledi ve TRON da dokuzuncu sıraya çıktı.



En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 83'ü düştü. Düşüş eğilimine yüzde 18.34 ile 78'inci sıradaki DEX öncülük ederken, artan 17 kripto para birimi arasından da yüzde 24.32 ile en çok 58'inci sıradaki REPO yükseldi.



Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 135 milyar 252 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 14 milyar 946 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):



1.Bitcoin yüzde 1.29



2.Ethereum yüzde 4.24



3.Ripple yüzde 2.21



4.Bitcoin Cash yüzde 4.24



5.EOS yüzde 2.84



7.Litecoin yüzde 0.92



8.Tether yüzde 0.70



10.Bitcoin SV yüzde 1.71 düşerken



6.Stellar yüzde 0.68



9.TRON yüzde 6.75 yükseldi. - İstanbul

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